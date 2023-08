Bachelorette Jennifer Saro betont häufig, dass ein Gespräch mit einem ihrer Kandidaten ausreichen kann, um alles zu verändern. In der vierten Folge der Datingshow auf RTL verändern sich ihre Gefühle vor allem in Bezug auf Kandidat Adrian gleich mehrmals. Bei einem Gruppendate will die alleinerziehende Mutter eines knapp einjährigen Kindes testen, wie fürsorglich die Kandidaten sind. Dazu hat sie ein paar Hunde mitgebracht, die sie Markus, Adrian, Yannick, Fynn und Ozan überlässt. Jeder von ihnen muss mit einem Hund einen Parcours absolvieren. Und natürlich versuchen die Kandidaten dabei, Jennys Aufmerksamkeit zu erlangen. Adrian verfolgt dabei eine eigenwillige Taktik. Er erzählt Jenny, dass ein Tier für ihn zu viel Verantwortung bedeuten würde. Daraufhin hakt sie nach: „Dann wäre eine Freundin mit Kind vielleicht auch nicht das Richtige für dich?“ Seine Antwort: „Ich hätte keine Lust, Stiefdaddy zu werden.“ Dieser Dialog schreckt Jenny jedoch nicht ab, sondern überzeugt sie davon, Adrian zu einem Einzeldate einzuladen. Offenbar schätzt sie seine Ehrlichkeit.

Machosprüche und harmlose Küsschen

Zuvor spricht sie mit Ozan, der durch seine naiv-treuherzige Art für unterhaltsame Momente in der Männervilla sorgt. Jenny gegenüber lässt er jedoch einen Machospruch nach dem anderen vom Stapel – und wundert sich später: „Ein sympathischer Gesprächsverlauf will mir noch nicht gelingen. Woran das liegt, weiß ich nicht.“

Zurück zu Adrian. Um das Date in Schwung zu bringen, hat sich RTL wenig kreative Aufgaben überlegt, die die beiden meistern sollen. Sie müssen sich tief in die Augen blicken und dann jeweils den Körperteil des anderen küssen, der am besten gefällt. Adrian hat nach eigener Aussage nicht den Mut, Jenny auf den Mund zu küssen, sondern wählt einen Handkuss. Sie gibt ihm ein harmloses Küsschen auf die Wange. Dennoch fühlt sich Adrian nach diesem Date schon als Sieger der Datingshow. In der Männervilla wollen seine Konkurrenten jedoch nichts darüber wissen,wie tiefgründig die Gespräche waren. Sie interessiert nur eines: „Gab es einen Kuss?“ Nach mehrmaligem Nachfragen bejaht Adrian schließlich die Frage und lässt die Konkurrenz in dem Glauben, dass es sich dabei um einen Kuss auf den Mund handelte.

Ein Kandidat verliert die Fassung

Erst in der Nacht der Rosen, die als typisch thailändische Fullmoonparty eigentlich für vergnügliche Momente sorgen sollte, fällt Adrian seine Prahlerei auf die Füße. Zunächst scheint es jedoch richtig gut für ihn zu laufen. Gleich zweimal nimmt er Jenny zur Seite, um ihr überschwänglich von seinen Gefühlen für sie zu berichten. „Du hast es mir angetan“, versichert er mehrmals. Zwischendurch kämpft er dramatisch mit seinen Emotionen. Jenny, zunächst ebenfalls begeistert von ihm, versucht ihn ein wenig zu bremsen: „Woher willst du wissen, dass ich mit anderen nicht auch so gute Dates hatte?“ Doch Adrian ist nicht davon abzubringen, dass zwischen ihnen etwas Besonderes sei.

Bei den anderen Kandidaten kommt es derweil nicht gut an, dass er Jenny in Beschlag nimmt. Als dann die Runde macht, dass es sich bei dem vermeintlichen Kuss nur um ein harmloses Küsschen handelte, platzt Ozan der Kragen. Er spricht Adrian vor Jenny auf seine Prahlerei nach dem Date an. Bei ihr kommt Adrians Unehrlichkeit gar nicht gut an – hatte sie doch zuvor gerade seine vermeintliche Wahrheitsliebe an ihm bewundert. Die Bloßstellung vor seiner Herzdame bringt diesen völlig aus der Fassung. Er wütet und tobt, stellt Ozan zur Rede – und blamiert sich auf ganzer Linie. Jenny und die anderen Kandidaten beobachten die Show irritiert.

Anschließend muss sich die Bachelorette entscheiden – wobei ihr ein Kandidat zuvor kommt. Der 30-jährige Yannick aus Bad Brückenau sieht sich nicht auf einer Wellenlänge mit ihr und verlässt die Sendung freiwillig. Jenny lässt Adrian bis zum Schluss schmoren und übergibt ihm die letzte Rose mit dem Hinweis, dass sie noch mal mit ihm über die Sache reden möchte. Leer geht dagegen der 27-jährige Oliver aus Berlin aus. Auch der 31-jährige Pedro aus Hamburg, der sich seiner Sache sicher war, bekommt keine Rose überreicht.

Wie es mit Jenny und den elf übrigen Kandidaten weiter geht, zeigt RTL am Mittwoch, 9. August, um 20.15 Uhr, und RTL+ bereits eine Woche zuvor.