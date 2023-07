Die neue Woche bei „Die Bachelorette“ auf RTL beginnt mit einem Gruppendate. Fynn, Jesaia, Yannick, Jesper, David, Baro und André dürfen mit Jenny zusammen am Strand ein paar Tricks lernen, um später Filmszenen nachzuspielen. Wie vertraut der Umgang zwischen Jenny und Jesaia bereits ist, fällt auch seinen Konkurrenten auf. „Zwischen Jesaia und mir gibt es definitiv eine Anziehung“, bestätigt Jenny. Und so ist es auch keine Überraschung, dass die 27-Jährige ihn wählt, als ein Kuss im Drehbuch steht. Derweil hat auch Baro bei den Stuntszenen eine Menge Spaß, was Jenny jedoch irritiert – scheint es ihm doch so gar nicht mehr um ein Kennenlernen mit ihr zu gehen. Tatsächlich hatte Baro vorher bereits in der Männervilla festgestellt, dass Jenny nicht die Richtige für ihn sei. Das will er ihr allerdings erst in der Nacht der Rosen mitteilen – davor amüsiert er sich noch ein bisschen.

Als große Überraschung hat RTL den Auftritt eines weiteren Kandidaten geplant. Markus – ein angehender Schauspieler – ist direkt von Hollywood nach Thailand angereist. Während die anderen Kandidaten Filmszenen üben, gibt er im Hintergrund den Barkeeper, warum auch immer. Als seine Identität endlich geklärt ist, darf er sich in den Reigen der Kandidaten einreihen. Dabei hatte Jenny zuvor erklärt, dass sie froh sei, wenn das Kandidatenfeld kleiner werde.

Bei den Einzeldates enttäuscht ein Kandidat

Dem Gruppendate folgt ein Einzeldate. Fynn, der bereits in anderen Datingshows offensichtlich erfolglos nach der großen Liebe gesucht hatte, darf mit Jenny noch den Abend am Strand verbringen. Dabei führen sie tiefschürfende Gespräche, oder wie Fynn es ausdrückt: Deep talk.

Zum nächsten Einzeldate lädt Jenny Pedro ein, mit dem sie den für das Datingformat obligatorischen Helikopterflug geplant hat. Anschließend will sie ihn bei einem Gespräch am Strand besser kennenlernen. Der Fitnessstudio-Muskelprotz entspricht optisch genau ihren Vorstellungen von einem Traummann, wie Jenny ihm auch unumwunden mitteilt. „Du bist das Paradebeispiel.“ Pedro ahnt, dass das ein Kompliment sein soll und gibt es ihr zurück, bevor er zugibt: „Das Wort habe ich noch nie gehört.“ Und so geht das Gespräch schleppend weiter, Pedro verstrickt sich in Floskeln. Jenny schaut immer irritierter und antwortet schließlich: „Ich habe überhaupt nicht verstanden, was du grade gesagt hast.“ Während Pedro die Gespräche mit ihr „sehr gut“ findet, scheint Jenny sehr erleichtert zu sein, als die anderen Kandidaten am Strand aufkreuzen und das Einzeldate unterbrechen. „Aktuell ist keine Anziehung da“, sagt sie anschließend ernüchtert. Doch sie wolle ihn noch nicht ganz aufgeben.

Als Jenny allein ist, bricht sie in Tränen aus, weil sie ihren Sohn vermisst. Der knapp Einjährige ist zwar in Thailand mit dabei, wird aber während der Dreharbeiten von einer mitgereisten Freundin betreut. In der anstehenden Nacht der Rosen teilt sie mit den Männern ihren Schmerz. Doch die Show muss weitergehen und Jenny wird im Minutentakt zwischen den Kandidaten herumgereicht. Schließlich wollen sich alle kurz vor der Entscheidung noch einmal ins rechte Licht rücken. Selbst Baro, der eigentlich die Sendung verlassen wollte, sucht das Gespräch mit Jenny und versucht ihr sein bisher mangelndes Interesse zu erklären. Jenny dankt ihm für seine Ehrlichkeit, sagt jedoch im Einzelinterview: „Manchmal ist es dann aber einfach zu spät.“ Auch Kinan, der in der zweiten Folge neu dazu gekommen war, hinterlässt bei seinen Gesprächsversuchen keinen guten Eindruck. Und so scheint Jenny die Wahl dieses Mal nicht schwer zu fallen: Baro und Kinan erhalten keine Rose.

RTL zeigt die vierte Folge von „Die Bachelorette“ am Mittwoch, 2. August, um 20.15 Uhr und bereits eine Woche vorher auf RTL+.