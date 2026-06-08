Die ARD-Moderatorin im Interview: Schwangere Lea Wagner blickt entspannt auf die WM

Lea Wagner steht vor einem besonderen Jahr: Privat erwartet die ARD-Moderatorin ihr erstes Kind, beruflich begleitet sie die Fußball-WM. Im Interview spricht sie über ihre Schwangerschaft, den Rückhalt durch Kolleginnen und ihre besondere Aufgabe im WM-Studio in Köln.
Für Lea Wagner (31) steht ein besonderes Jahr an. Privat erwartet die ARD-Moderatorin ihr erstes Kind, zudem hat sie kürzlich geheiratet. Beruflich rückt mit der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko eines der größten Sportereignisse überhaupt näher. Von Ausnahmezustand will Wagner dennoch nicht sprechen. "Aktuell ist alles entspannt. Die Schwangerschaft verläuft wunderbar", sagt die Sportjournalistin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Sie könne nur "auf Holz klopfen, dass es so bleibt". Vor allem empfinde sie Dankbarkeit dafür, wie gut derzeit alles laufe.