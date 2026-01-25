Schon zu Beginn des Januars hat Microsoft eine nützliche App zum Scannen von Dokumenten eingestellt, die in Kürze daher nicht mehr richtig nutzbar sein wird. Es ist also höchste Zeit für eine Alternative.
"Der mobile Scanner Ihrer Wahl." So bewirbt Microsoft im App Store und in Googles Play Store aktuell noch seine "Microsoft Lens"-App für Android- und iOS-Smartphones. Die Scanner-App wurde allerdings laut einer Support-Seite des Tech-Riesen bereits zum 9. Januar 2026 eingestellt. Userinnen und User müssen sich eine Alternative suchen, da die App auch bald nicht mehr vollständig nutzbar sein wird.