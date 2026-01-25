Schon zu Beginn des Januars hat Microsoft eine nützliche App zum Scannen von Dokumenten eingestellt, die in Kürze daher nicht mehr richtig nutzbar sein wird. Es ist also höchste Zeit für eine Alternative.

"Der mobile Scanner Ihrer Wahl." So bewirbt Microsoft im App Store und in Googles Play Store aktuell noch seine "Microsoft Lens"-App für Android- und iOS-Smartphones. Die Scanner-App wurde allerdings laut einer Support-Seite des Tech-Riesen bereits zum 9. Januar 2026 eingestellt. Userinnen und User müssen sich eine Alternative suchen, da die App auch bald nicht mehr vollständig nutzbar sein wird.

"Microsoft Lens" verschwindet aus den Stores Mit "Microsoft Lens" konnten Verbraucherinnen und Verbraucher bislang unter anderem wichtige Dokumente, Notizen, Visitenkarten, Infos auf Whiteboards oder ähnliches ganz einfach scannen und auf dem Smartphone abspeichern. Nach dem 9. Februar, an dem die App dann auch aus den Stores entfernt wird, soll sie nicht mehr unterstützt werden.

Die bislang gescannten Dokumente können demnach noch bis zum 9. März überprüft werden. "Danach können Sie keine neuen Überprüfungen erstellen, aber Sie können weiterhin auf Ihre vorherigen Überprüfungen zugreifen, wenn die App weiterhin auf Ihrem Gerät installiert ist", heißt es auf der Support-Seite. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass man beim "letzten aktiven Konto" in der App angemeldet sein müsse, "um auf frühere Überprüfungen zugreifen zu können".

Damit es also höchste Zeit, dass sich Nutzerinnen und Nutzer nach einer geeigneten Alternative umsehen. Microsoft empfiehlt als hauseigene Lösung den Cloudspeicherdienst OneDrive. Dieser dürfte für viele Verbraucherinnen und Verbraucher allerdings einen entscheidenden Nachteil haben. Zwar können Dokumente gescannt, aber nicht direkt lokal auf dem eigenen Gerät gespeichert werden. Die Scans werden nur im OneDrive gespeichert.

Mit einfachen Suchbegriffen wie "Scanner" lassen sich in den Stores zahlreiche weitere mögliche Alternativen finden. Dort sind die jeweiligen Features der Apps auch einzusehen. Die "New York Times" empfahl etwa im vergangenen Sommer als beste Lösung "Adobe Scan", für Scans von Büchern "vFlat" und für Scans von alten Fotos "Phtomyne".