1 Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo Gonzalez (von links) spielen seit 1993 zusammen. „Die Ärzte“ gibt es allerdings schon seit 1982. Foto: dpa

„Schrei nach Liebe“, „Westerland“ oder „Junge“ – Die Ärzte haben einige Hits und Ohrwürmer geliefert. Testen Sie in unserem Songquiz, wie gut sie die Musik von Bela, Farin und Rod kennen.

Stuttgart - „Hip hip hurra! Alles ist super, alles ist wunderbar!“, so könnte es derzeit auch von VfB-Fans gegröhlt werden. Die Situation ist miserabel, also wird sie mit Sarkasmus bewältigt. Das ist seit je her eine Königsdisziplin der Ärzte. Seit 1982 liefern die Berliner Punkrocker ironische und humorige Texte zu gesellschaftlichen oder politischen Problemen, Herzschmerz-Balladen, Sehnsuchtssongs und Kurzgeschichten im Liedgewand.

Anfangs war die Musik von Bela B., Farin Urlaub und Sahnie noch klar dem Punk zuzuordnen. Nach der ihrer Wiedervereinigung 1993, seit der Rodrigo Gonzalez am Bass zupft, wagt das Trio auch gerne Ausflüge in andere Stilrichtungen. Wie gut kennen Sie sich mit der Musikgeschichte der Ärzte aus? Testen Sie ihr Wissen mit unserem Quiz.