1 Farin Urlaub hat wieder Lust auf Live-Musik. Foto: Silas Stein/dpa

Die Ärzte spielen 2027 in Deutschland, Österreich und der Schweiz 32 Konzerte. Im Mai sind zwei Gastspiele in der Stuttgarter Schleyerhalle geplant.











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Die Ärzte gehen vom April 2027 an auf große Deutschland-Tournee und gastieren dabei am 24. und am 25. Mai zwei Mal in der Stuttgarter Schleyerhalle. Die selbst ernannte „beste Band der Welt“ startet ihre Konzertreise, die auch kurze Abstecher nach Österreich und in die Schweiz umfasst, unter dem grammatikalisch kreativen Motto „Eine Gänsehaut nach dem anderen“ am 8. April 2027 in der Berliner Max-Schmeling-Halle und beendet sie laut ihrer Website am 6. Juni in der Parkbühne Wuhlheide – ebenfalls in Berlin. Dazwischen spielt die Band mit Wurzeln im Punkrock 30 Shows in Deutschland, Wien und Zürich.