Liam Neesons neuester Film "Cold Storage" startet in den Kinos. Im Interview spricht der Weltstar über das Älterwerden im Action-Genre und verrät, wann der richtige Moment fürs Aufhören gekommen ist.
Mit "Cold Storage" startet am 19. Februar eine Action-Horrorkomödie nach einem Drehbuch von "Jurassic Park"-Autor David Koepp (62) in den deutschen Kinos. "Stranger Things"-Star Joe Keery (33) und die aus dem Horror-Erfolg "Barbarian" bekannte Georgina Campbell (33) bekommen es in dem launigen Werk von Filmemacher Jonny Campbell ("Westworld") mit einem mysteriösen, hochgefährlichen Pilz-Parasiten zu tun, der an ihrem Arbeitsplatz, einem Self-Storage-Laden, für Angst und Schrecken sorgt. Die beiden einfachen Angestellten müssen in der Folge über sich hinaus wachsen, um ihr eigenes Überleben und das der gesamten Menschheit sicherzustellen.