Die 7 Todsünden bei kabel eins: Uwe Ochsenknecht moderiert neues True-Crime-Format

Schauspieler Uwe Ochsenknecht übernimmt bei kabel eins ein neues True-Crime-Format. In "Die 7 Todsünden" präsentiert er ab Januar echte deutsche Mordfälle, die den klassischen Todsünden zugeordnet werden.
Uwe Ochsenknecht (69) hat ein neues Projekt auf ungewohntem Terrain: Ab dem 9. Januar 2026 moderiert der Schauspieler bei kabel eins freitags zur Primetime ein neues True-Crime-Format. In "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" fungiert er nicht nur als Moderator, sondern leiht der Show auch seine markante Stimme als Sprecher.