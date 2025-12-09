Die 7 Todsünden bei kabel eins: Uwe Ochsenknecht moderiert neues True-Crime-Format

Schauspieler Uwe Ochsenknecht übernimmt bei kabel eins ein neues True-Crime-Format. In "Die 7 Todsünden" präsentiert er ab Januar echte deutsche Mordfälle, die den klassischen Todsünden zugeordnet werden.

Uwe Ochsenknecht (69) hat ein neues Projekt auf ungewohntem Terrain: Ab dem 9. Januar 2026 moderiert der Schauspieler bei kabel eins freitags zur Primetime ein neues True-Crime-Format. In "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" fungiert er nicht nur als Moderator, sondern leiht der Show auch seine markante Stimme als Sprecher.

Mordfälle nach Todsünden sortiert In der Sendung werden echte Mordfälle aus Deutschland den sieben klassischen Todsünden zugeordnet, wie der Sender schreibt: Habgier, Hochmut, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Jede der zunächst fünf geplanten Folgen setzt sich aus drei bis vier Einzelfällen zusammen. Nach der Anmoderation durch Ochsenknecht werden die Verbrechen mit Hilfe von Reenactments nachgestellt. Experten ordnen das Geschehen anschließend kriminologisch sowie psychologisch ein und erklären, wie aus Sünden Mordmotive werden konnten.

Freitags um 20:15 Uhr setzt kabel eins bereits seit Längerem auf True Crime: Aktuell laufen dort "Mord unter Palmen", das von Verbrechen in Urlaubsregionen erzählt, sowie "Joe Bausch - Meine härtesten Fälle" mit dem bekannten Gefängnisarzt. Mit Ochsenknechts Sendung kommt nun ein weiteres Eigenformat hinzu.

Uwe Ochsenknecht, der durch den Kultfilm "Das Boot" bekannt wurde, ist zuletzt wieder vermehrt auf dem TV-Bildschirm in Erscheinung getreten. Ende November spielte er in "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" in der ARD als Drahtzieher der Geschichte mit. Im April war er als Teil von "Die größten Geheimnisse der Welt" bereits bei kabel eins zu sehen und kommentierte dort die Mysterien neben anderen prominenten Gästen.