Elf Jahre ist Stephanie Stumph schon Teil des "Der Alte"-Teams - und die Dreharbeiten zur neuen Staffel haben sie ganz besonders gefordert: Die Schauspielerin stand bis zum achten Monat ihrer Schwangerschaft vor der Kamera.
"Der Alte" startet mit acht neuen Folgen in seine 50. Staffel. 2027 wird dann auch offiziell das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Ein halbes Jahrhundert Krimigeschichte - mit ganz persönlichen Erinnerungen, wie Stephanie Stumph (41) im Interview mit spot on news verrät. Die Schauspielerin gehört seit elf Jahren als Annabell Lorenz zum Ermittlerteam.