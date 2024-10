Die 30 Top-Reiseziele: Best in Travel 2025: Die schönsten Regionen von Bayern bis Panama

Der Sommerurlaub ist Geschichte, doch schon jetzt dürften sich viele überlegen, wo denn die nächste große Reise hingehen könnte. Zum mittlerweile 15. Mal hat "Lonely Planet" seine jährliche Rangliste veröffentlicht, die dieses Mal unter dem Motto "Best in Travel 2025" die angesagtesten Reiseziele für das Folgejahr vorstellt und zum Träumen einlädt. Hier die jeweils zehn besten Städte, Regionen und Länder für Weltenbummler und alle, die es werden möchten.

Die besten Städte

Unter die angesagtesten Städte für kommendes Jahr hat es das kanadische Edmonton auf Platz zehn geschafft. Lobend wird unter anderem das Fringe-Festival genannt. Das Theater-Festival findet 2025 vom 14. bis 24. August statt. Auf den weiteren Plätzen folgen Palma auf Mallorca, Curitiba in Brasilien, Osaka in Japan und Pittsburgh in den USA. Rang fünf geht an das italienische Genua, das kulinarisch und kulturell punktet.

Vor Chiang Mai in Thailand kann sich Bansko in Bulgarien auf Rang drei platzieren. Die Traumdestination für Wanderer und Wintersportler bekommt Bronze hinter dem indischen Puducherry, das am Golf von Bengalen gelegen ist. Über Platz eins in dieser Kategorie - unter anderem dank einer rapide wachsenden Kunstszene und idyllischen Spaziergängen an der Garonne - kann sich das französische Toulouse freuen, das demnach oftmals als "Paris im Kleinformat" bezeichnet wird.

Die besten Regionen

In seinem "jährlichen Liebesbrief an die Welt", wie es SVP, Content- und Chefredakteurin Nitya Cambers in einer Pressemitteilung nennt, werden auch die kommenden Top-Regionen gelistet. Unter diesen befindet sich mit Bayern ein deutsches Bundesland - auf Platz sieben vor Mount Hood und der Columbia River Gorge in den Vereinigten Staaten, dem Jordan Trail in Jordanien und East Anglia im Osten Englands.

Vor Bayern reihen sich die türkischen Provinzen Giresun und Ordu, das Wallis in der Schweiz sowie die Stadt Launceston und das Tamar Valley in Tasmanien ein, bevor sich die Provinz Chiriquí in Panama und die Terai-Region in Nepal mit den Plätzen drei und zwei begnügen müssen. Rang eins geht in dieser Kategorie an das South Carolina Lowcountry und Georgias Küste in den USA. Die Gegenden um Savannah und Charleston locken nicht nur mit Moorlandschaften und langen Stränden, sondern bieten auch "die lebhafteste Food-Szene des Landes".

Die besten Länder

Die Liste der besten Länder eröffnet auf Rang zehn Armenien, das bisher noch von Massentourismus verschont sei. Es folgen die Slowakei, der Inselstaat Vanuatu sowie Trinidad und Tobago in der Karibik. Noch besser kommen jedoch Paraguay, Kasachstan und Laos davon, bevor Fidschi sich Platz drei sichert. Ein Besuch der Inseln wird als gar "lebensveränderndes Erlebnis" angepriesen.

Der zweite Rang unter den Top-Ländern ist Litauen vorbehalten, auch dank seiner Hauptstadt Vilnius. Die nach Einwohnern größte Stadt des Landes ist 2025 der Nachfolger von Valencia (2024) und Tallinn (2023) als "Grüne Hauptstadt Europas". Das beste Land für eine Reise im kommenden Jahr ist laut des Rankings das zentralafrikanische Kamerun, das unter anderem mit einem aufregenden Nachtleben in Städten wie Douala und unberührten Stränden punktet. Die Reiseexperten erklären, dass letztere eher an Tom Hanks' (68) Film "Cast Away" als an das Spring-Break-Partyzentrum Cancún in Mexiko erinnern.