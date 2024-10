1 Jana Spegel mit ihrem Alltagsassistenten Eyad Mansour Foto:

Die Paralympics-Athletin Jana Spegel braucht wegen einer Muskelerkrankung viel Unterstützung. Dank einer 24-Stunden-Hilfe kann die Studentin selbstbestimmt leben.











Die Paralympics in Paris sind vorbei, für Jana Spegel, die dort in gleich drei Tischtennis-Wettbewerben an den Start ging, war es eine Zeit, die sie nie vergessen wird. Doch nun hat sie der Alltag im Stuttgarter Westen wieder.