Didi gegen den Rest der Welt: Dieter Hallervorden wird 90: ARD ehrt den Komiker mit Primetime-Doku

1 Dieter Hallervorden wird bald 90. Foto: imago/Future Image

Ein vielseitiger und streitbarer Künstler wird 90: Die ARD würdigt Dieter Hallervorden im September mit der Doku "Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt". Statt eines rein nostalgischen Rückblicks soll die Primetime-Doku ein vielschichtiges Porträt zeichnen.











Link kopiert



Am 5. September 2025 wird Dieter Hallervorden 90 Jahre alt. Die ARD feiert den Jubilar aber schon vorher. Am 1. September zeigt Das Erste um 20:15 Uhr die abendfüllende Doku "Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt". In der ARD-Mediathek gibt es den 90-Minüter schon einen Tag vorher zu sehen.