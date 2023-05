1 Harrt der Neugestaltung: der alte Bahnhof in Vaihingen Foto: factum/Simon Granville (Archiv)

Neuer Schub für das alte Bahnhofs- und Baywa-Gelände in Vaihingen an der Enz: Parallel zu den privaten Wohnbau- und Gastro-Projekten gibt der Bund jetzt fast eine Million Euro für die Aufwertung der dortigen städtischen Freiflächen.









Vaihingen an der Enz - Schmuckstücke sind der ehemalige Stadtbahnhof und das benachbarte Baywa-Gelände in Vaihingen an Enz schon lange nicht mehr: Hier das leer stehende Bahnhofsgebäude, da der Lagerplatz für Uralt-Autos. Das soll allerdings die längste Zeit so gewesen sein: Auf dem Bawya-Gelände sollen Wohnungen gebaut werden, der Bahnhof soll zu einem Themenrestaurant mit Außengastro werden. Zu diesen Investitionen aus privater Hand will auch die Stadt Vaihingen gestaltend auf dem Areal mit eingreifen und die städtischen Freiflächen dort aufwerten.