Im Sommer soll auf der Straße von Marbach nach Murr (Kreis Ludwigsburg) nicht nur die Murrbrücke erneuert, sondern auch die Oehlerkreuzung umgestaltet werden. Das sorgt für Zoff.

Im Hinblick auf all das, was im und bis zum Sommer auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr geschehen soll, überschlagen sich gerade die Ereignisse. Am Wochenanfang hatte das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) mitgeteilt, dass die Murrbrücke vor dem Abzweig nach Benningen unter Vollsperrung, aber dafür im Expresstempo, neu gebaut werden soll. Zuvor hatte es geheißen, der Verkehr werde so gut wie immer an der Engstelle vorbeifließen können, weil die jetzige abgängige Brücke durch zwei neue Brücken ersetzt werde. Die alte Konstruktion wäre erst abgerissen worden, sobald die erste der beiden neuen hätte passiert werden können.

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Marbach ließ Andreas Klein vom Baureferat West der Behörde nun gleich zwei neue Bomben platzen.

Klein verkündete zunächst, dass alsbald eine separate Busspur entlang der Kläranlage Häldenmühle und parallel zur Landesstraße 1100 errichtet werden soll. Damit will man sicherstellen, dass der ÖPNV zumindest nicht zu lange und insbesondere nicht ab dem Schulbeginn nach den großen Ferien durch die Baustelle ausgebremst wird. Die Busspur soll als Provisorium angelegt werden.

Überraschend ist die Nachricht deshalb, weil das Projekt zuletzt auf Eis lag. Die Gemeinde Oberstenfeld hatte kein Geld dafür bereitgestellt. Und Bedingung für die Realisierung war eigentlich, dass sich alle Kommunen im Bottwartal zwischen Marbach und Beilstein an den Kosten beteiligen. Nun stellte Andreas Klein in Aussicht, dass sich das Land über die reguläre Förderung hinaus bei der Finanzierung einbringen werde.

An der Oehlerkreuzung sollen die Bagger anrücken

Gegen Ende seines Vortrags wartete der Mann vom Regierungspräsidium schließlich mit der zweiten Neuigkeit auf. Das Land wolle in diesem Jahr auch an der Oehlerkreuzung bei Marbach die Bagger anrücken lassen. Der Knotenpunkt liegt nur wenige hundert Meter vor der Murrbrücke auf derselben Straße. Seit Jahren wird auch über dieses Projekt diskutiert. Angestrebt wird, die Kreuzung auszubauen, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Zudem soll für Radler und Fußgänger eine Unterführung entstehen. Der Zeitpunkt der Umsetzung stand jedoch in den Sternen – bis Donnerstagabend.

Wobei es noch nicht endgültig in trockenen Tüchern ist, dass die neuralgische Stelle tatsächlich umgestaltet wird. Dazu muss auch die Stadt Marbach mitspielen. Und wie Andreas Klein betonte, bestehe mit der Kommune noch Klärungsbedarf. Zugleich setzte er der Stadt gewissermaßen die Pistole auf die Brust. „Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Oehlerkreuzung wird im Sommer umgebaut – oder es gibt nur eine Deckensanierung“, sagte Klein.

Die Murrbrücke hat Schäden, muss deshalb erneuert werden. Foto: Werner Kuhnle

Heißt im Klartext: Das Land will die Umgestaltung des Knotenpunkts im großen Stil nun im Windschatten der Bauarbeiten an der Murrbrücke in Angriff nehmen, wenn hier ohnehin keine Autos rollen werden – oder gar nicht mehr. Gibt es kein grünes Licht von der Kommune, wird irgendwann lediglich der Belag auf Vordermann gebracht. Und das, betonte Klein, werde eine neuerliche Vollsperrung nach sich ziehen.

Offenbar fühlt man sich in Stuttgart nun schon zu lange hingehalten von der Stadt, die immer wieder mit den Plänen gehadert hatte, zum Beispiel nie richtig warm mit der Unterführung wurde und eine Brücke als Querungshilfe bevorzugt hätte und weiter favorisiert – obwohl sich diese Variante als sehr kostspielig entpuppt hatte.

Frühzeitige Einbindung wird bei der Stadt vermisst

Auf der anderen Seite steht die Kommune, die die Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium und die Informationspolitik, vorsichtig formuliert, für verbesserungsfähig hält. „Momentan fühlen wir uns ehrlich gesagt nicht wirklich eingebunden“, konstatierte der sichtlich angefressene Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling im Gemeinderat.

Tags darauf legt der Marbacher Bürgermeister Jan Trost am Telefon nach. „Vieles passiert im Hauruckverfahren über unseren Kopf hinweg. Es erfolgt keine rechtzeitige und vernünftige Abstimmung zu so zentralen Punkten wie dem Verkehr“, bemängelt Trost. Seit dem Sommer sei beim RP bekannt gewesen, dass die Brücke per Schnellbauweise unter Vollsperrung erneuert werden solle. Da hätte man erwarten können, frühzeitig einbezogen zu werden, um die lokale Expertise einfließen lassen zu können, sagt Trost.

Nachricht zur Busspur kommt wie aus heiterem Himmel

Die Brücke über die Murr soll innerhalb von nur 75 Tagen erneuert werden. Foto: Werner Kuhnle

Erst am Mittwoch sei man zudem per Anruf darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Oehlerkreuzung ebenfalls ausgebaut werden soll. „Davon sind wir völlig überrumpelt worden“, erklärt Trost. Die Nachricht mit dem provisorischen Bau der separaten Busspur sei ebenfalls wie aus heiterem Himmel gekommen. In welchem Umfang genau sich das Land an der Finanzierung beteiligen werde, sei zudem offen.

Überdies sei es „völlig unbefriedigend“, dass zeitgleich zur L 1100 im Sommer die Marktstraße in Steinheim gesperrt sei und damit eine zweite wichtige Verkehrsachse im Großraum Marbach wegbreche. Trost hätte sich hier eine zeitliche Staffelung vom Land gewünscht.

Der Bürgermeister betont jedoch auch, dass man im Hinblick auf den Ausbau der Oehlerkreuzung im Sommer gesprächsbereit sei. Aber daran hingen einige Dinge, die erst geklärt werden müssten. „Und es bedarf einer Kommunikation auf Augenhöhe und vor allem einer frühzeitigen und vertrauensvollen Einbindung einer Kommune bei so etwas“, erklärt er.