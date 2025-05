Dick van Dyke ist im letzten Jahr 99 Jahre alt geworden. Er singt, tanzt, lacht – und trainiert noch immer regelmäßig im Fitnessstudio. Doch auch für einen Hollywoodstar wie ihn ist ein so langes Leben nicht nur ein Geschenk.

„Ich habe alle überlebt“, sagte van Dyke kürzlich bei einem Auftritt in Kalifornien. Der Tod langjähriger Freunde wie Ed Asner, Norman Lear oder Carl Reiner hat Spuren hinterlassen.

Seine Frau Arlene beschrieb es als den „Fluch“, der mit einem fast hundertjährigen Leben einhergeht. Und doch: Dick van Dyke bleibt optimistisch. Seine Spielfreude, seine Vielseitigkeit und seine Energie haben Generationen geprägt. Ein Blick auf seine wichtigsten Filme zeigt, warum er bis heute eine Ikone ist.

Die besten Filme mit Dick van Dyke

Der Klassiker von Walt Disney machte Dick van Dyke weltberühmt. Als fröhlicher Schornsteinfeger Bert tanzt, singt und zaubert er sich durch London – mit britischem Akzent, der oft belächelt, aber bis heute geliebt wird. Neben Julie Andrews verkörperte van Dyke eine Mischung aus Schelm, Poet und Gentleman – unvergesslich in Szenen wie „Chim Chim Cheree“ und dem Dachballett.

Mary Poppins’ Rückkehr (2018)

54 Jahre nach dem Original kehrt Mary Poppins zurück – und mit ihr auch Dick van Dyke. Zwar nicht in seiner alten Rolle, aber als Mr. Dawes Jr., dem Leiter einer Bank. Die Szene, in der der damals 93-Jährige auf den Schreibtisch springt und tanzt, wurde weltweit gefeiert – ein bewegender Moment, der zeigte, wie sehr van Dyke auch im hohen Alter für Magie sorgt.

Tschitti Tschitti Bäng Bäng (1968)

Ein fliegendes Auto, ein exzentrischer Erfinder und ein düsteres Königreich: In diesem musikalischen Abenteuer spielt van Dyke den Erfinder Caractacus Potts, der gemeinsam mit seinen Kindern fantastische Abenteuer erlebt. Der Film basiert auf einer Geschichte von Ian Fleming und überzeugt durch Fantasie, Humor und emotionale Tiefe – getragen von van Dykes charmantem Spiel.

Nachts im Museum (2006)

In der erfolgreichen Familienkomödie mit Ben Stiller brilliert van Dyke in einer Nebenrolle als Museumswächter Cecil Fredericks. Doch der ist alles andere als harmlos: Van Dyke überrascht mit ungewohnter Raffinesse und einem Hauch Boshaftigkeit – ein Beweis seiner schauspielerischen Bandbreite, auch jenseits der Musicalwelt.

Dick Tracy (1990)

Regisseur und Hauptdarsteller Warren Beatty holte van Dyke in diesem düsteren Comic-Krimi in die Rolle des Staatsanwalts Fletcher. Der Film ist stilistisch eigenwillig, visuell gewagt – und van Dyke überzeugt in einer ernsthaften Rolle, die sein sonst so heiteres Image durchbricht.

Immer mit einem anderen (1964)

In dieser satirischen Komödie spielt Shirley MacLaine die reiche Louisa, die rückblickend von ihren Ehemännern erzählt – allesamt Männer, die zu Reichtum kamen, aber schließlich den Tod fanden. Dick van Dyke verkörpert Edgar Hopper, ihren ersten Ehemann: ein einfacher Mann, der plötzlich zu einem erfolgreichen Unternehmer wird – und an der absurden Geschäftswelt zerbricht.

Der Morgen danach (1974)

In diesem eindringlichen Fernsehfilm spielt Dick van Dyke den PR-Autor Charlie Lester, der an schwerer Alkoholabhängigkeit leidet. Was als scheinbar funktionierendes Familienleben beginnt, entwickelt sich zur schonungslosen Abwärtsspirale. Der Film zeichnet das Porträt eines Mannes im Kampf mit sich selbst und basiert zum Teil auf van Dykes eigenen Erfahrungen mit Alkoholismus. „Der Morgen danach“ wird bis heute in therapeutischen Einrichtungen gezeigt – ein frühes Beispiel für authentische Suchtaufklärung im Fernsehen.

Ein Pionier der Fernsehgeschichte

Neben der Filmkarriere bleibt auch sein Einfluss auf das Fernsehen unbestritten. Die „Dick Van Dyke Show“ (1961–1966) zählt zu den Meilensteinen der amerikanischen Sitcom-Geschichte. In der Rolle des Comedy-Autors Rob Petrie prägte van Dyke mit Witz, Esprit und moderner Familienkomik eine ganze Ära. Die Serie erhielt 15 Emmys – und verhalf auch Mary Tyler Moore zum Durchbruch.

Dick van Dyke hat die Unterhaltungswelt über Jahrzehnte geprägt. Seine Filme sind nicht nur Zeugnisse einer großen Karriere, sondern auch Ausdruck einer unerschütterlichen Lebensfreude – trotz aller Verluste.