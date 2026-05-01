Dick Brave and the Backbeats: Dick Brave darf gerne „Stuggi“ sagen

Ein Rockabilly-Held aus Kanada ähnelt dem deutschen Popsänger Sasha, aber das ist Zufall. Das Wizemann war ausverkauft bei seinem Auftritt.
Es gibt keinen Dresscode, am Donnerstagabend, die Menge ist bunt und zum allergrößten Teil in Zivil, aber unter den 1300 Zuschauern im ausverkauften Wizemann stechen doch einige heraus, die seltsame Hemden und Kleider tragen, Polka Dots und so. Zu Gast ist Dick Brave, ein Sänger, der vielleicht den Rock’n’Roll miterfunden hat, aber nicht annähernd so alt aussieht. Er schmachtet, rockt und singt ein großes Sortiment sehr wohlbekannter Hits, und er war schon einmal da, vor zwölf Jahren. „Es ist lange her und mein Deutsch ist nicht besser geworden, aber ich glaube, deins auch nicht“, sagt er zu einem Zuschauer, weit vorne. „Ah, kidding!“ – er scherzt nur. Und Stuttgart hört es gerne, wenn Dick Brave, der Mann mit dem schweren Akzent, es liebevoll „Stuggi“ nennt.