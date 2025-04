Diane Kruger und Detlev Buck spielen mit: Amrum: Fatih Akins Film feiert in Cannes Weltpremiere

Fatih Akin (51) wird seinen neuen Film "Amrum" bei den Filmfestspielen von Cannes präsentieren. Das wurde an diesem Donnerstag bekanntgegeben. Das Werk basiert auf den Kindheitserinnerungen des Regisseurs und Drehbuchautors Hark Bohm (85). Gemeinsam schrieben die beiden das Drehbuch, Akin übernahm die Regie. Zum Cast gehören einige deutsche Schauspielstars.

Cannes-Einladung ist "das schönste Geschenk"

Im "Amrum" wird die Geschichte des zwölfjährigen Nanning erzählt. Im Frühjahr 1945 hilft er seiner Mutter in den letzten Kriegstagen, die Familie zu versorgen. Der Frieden bringt neue Konflikte mit und Nanning muss sich auf seinen eigenen Weg machen. "Amrum handelt von der Vertreibung aus dem Paradies", beschreibt Akin in einem Statement. "Dieser Film war eine Mission, eine Reise in die Tiefen meiner 'Deutschen Seele'. Vielleicht die letzte Lektion, die mich Meister Hark Bohm gelehrt hat: das Kino bleibt ein ewiges Mysterium. Eine Einladung nach Cannes ist das schönste Geschenk für jeden Filmemacher."

Neben dem zwölfjährigen Jasper Billerbeck als Nanning und dem elfjährigen Kian Köppke als sein Freund Hermann sind Laura Tonke als Nannings Mutter und Lisa Hagmeister als ihre Schwester Tante Ena mit dabei. Die Rolle der Bäuerin Tessa Bendixen verkörpert Diane Kruger. Detlev Buck ist als Fischer Sam Gangsters, Matthias Schweighöfer als Onkel Theo, Lars Jessen als Opa Arjan und Hark Bohm als der alte Mann am Meer zu sehen. "Amrum" soll am 9. Oktober 2025 in die deutschen Kinos kommen.

Deutscher Film im Wettbewerb

Im diesjährigen Cannes-Wettbewerb ist unter anderem das Drama "In die Sonne schauen" von Mascha Schilinski (Kinostart: 11. September 2025), das als einziger deutscher Film ins Rennen geht. Daneben sind unter anderem Wes Andersons (55) "The Phoenician Scheme", Richard Linklaters (64) "Nouvelle Vague", Ari Asters (38) "Eddington" oder Tarik Salehs (53) "Eagles of the Republic" im Hauptwettbewerb zu finden. In der Reihe "Un Certain Regard" werden mit "Urchin" und "Eleanor the Great" die Regiedebüts von Harris Dickinson (28) und Scarlett Johansson (40) gezeigt.

Zu den weiteren Premieren in Cannes zählen etwa die Präsentationen von "Splitsville" mit Dakota Johnson (35) oder "Das Verschwinden des Josef Mengele" von Regisseur und Drehbuchautor Kirill Serebrennikow. Wie bereits bekannt war, wird Tom Cruise (62) außerhalb des Wettbewerbs seinen achten "Mission Impossible"-Teil "The Final Reckoning" in Cannes zeigen. Robert De Niro (81) wird bei den Filmfestspielen mit der Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet.

Die 78. Internationalen Filmfestspiele von Cannes finden von 13. bis 24. Mai 2025 statt.