1 Diane Kruger und Norman Reedus bei einem ihrer seltenen öffentlichen Auftritte im Jahr 2018 in Santa Monica, Kalifornien. Foto: Tinseltown/Shutterstock.com

Schauspielerin Diane Kruger gratuliert ihrem Lebensgefährten Norman Reedus mit liebevollen Worten und einem sexy Foto zum Geburtstag.

Schauspielerin Diane Kruger (44, "Aus dem Nichts") gratuliert ihrem Lebensgefährten und Vater ihres Kindes, Schauspieler Norman Reedus ("The Walking Dead"), auch öffentlich zum 52. Geburtstag. Neben zwei Fotos, auf denen ein Schokoladenkuchen und der Schriftzug "Happy Birthday, Norman!" zu sehen ist, postet die deutsch-amerikanische Künstlerin in den Insta-Stories auch ein Foto von sich.

"Selbst in Anbetracht der verrückten Umstände... gewinnt die Liebe", kommentiert sie das Bild, das sie in einem verführerischen Spaghettiträgerkleid nachts an einem Pool zeigt. Ob sie mit den Umständen die Ausschreitungen von Trump-Anhängern am Mittwoch vor dem Kapitol in Washington, die Corona-Pandemie oder etwas Privates meint, lässt die Schauspielerin offen. Ihre Gefühle für den Vater ihrer Tochter ließ sie dagegen nicht offen, denn sie fügte an: "Ich [rotes Herz] dich."

Diane Kruger und Norman Reedus sind seit 2016 ein Paar und seit 2018 Eltern einer Tochter.