Diana Amft & Florian David Fitz: So war die Doctors Diary-Reunion

Diana Amft und Florian David Fitz standen Ende 2025 für einen gemeinsamen Film vor der Kamera. Die ehemaligen "Doctor's Diary"-Stars haben verraten, wie sie die Reunion erlebt haben.
"Das perfekte Geheimnis" bekommt eine Fortsetzung. 2019 begeisterte die Gesellschaftskomödie mit Stars wie Elyas M'Barek (43), Karoline Herfurth (41) und Florian David Fitz (51) das Kinopublikum - über fünf Millionen verkaufte Kinotickets verzeichnete der Film am Ende. Dass der Streifen unter der Regie von Bora Dağtekin (47) eine Fortsetzung erhält, gab Constantin Film im vergangenen Sommer bekannt, die Dreharbeiten fanden im Herbst und Winter auf Mallorca statt.