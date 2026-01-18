Diana Amft & Florian David Fitz: So war die Doctors Diary-Reunion

Diana Amft und Florian David Fitz standen Ende 2025 für einen gemeinsamen Film vor der Kamera. Die ehemaligen "Doctor's Diary"-Stars haben verraten, wie sie die Reunion erlebt haben.

"Das perfekte Geheimnis" bekommt eine Fortsetzung. 2019 begeisterte die Gesellschaftskomödie mit Stars wie Elyas M'Barek (43), Karoline Herfurth (41) und Florian David Fitz (51) das Kinopublikum - über fünf Millionen verkaufte Kinotickets verzeichnete der Film am Ende. Dass der Streifen unter der Regie von Bora Dağtekin (47) eine Fortsetzung erhält, gab Constantin Film im vergangenen Sommer bekannt, die Dreharbeiten fanden im Herbst und Winter auf Mallorca statt.

In "Der perfekte Urlaub" kehrt nicht nur der ursprüngliche Cast um M'Barek, Herfurth und Fitz zurück, letzterer feierte eine weitere besondere Reunion: Diana Amft (50) stand mit ihm vor der Kamera. Die beiden waren in der beliebten Arztserie "Doctor's Diary" (2008-2011) als Gretchen Haase und Dr. Marc Meier zu sehen, die mit ihrem turbulenten Liebesleben für Aufsehen sorgten.

Der Humor verbindet sie bis heute

"Florian und ich waren ja über die Jahre immer mal wieder in Kontakt und haben uns auch ab und zu getroffen, aber es ist immer wieder ein Fest, mit ihm zu drehen", erklärte Amft nun über das neue Projekt mit ihrem Kollegen im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Sie empfinde eine "wunderschön verbundene Energie" zwischen den beiden und "wir haben immer sehr viel Spaß, da wir einen ähnlichen Humor teilen".

Er habe ganz vergessen, "wie viel Spaß man mit Diana haben kann, auch hinter der Kamera", ergänzte Florian David Fitz und erklärte weiter: "Wir kamen uns ein bisschen vor wie die beiden Alten bei der Muppet Show. Wir lachen immer noch über die gleichen Dinge, wie zu den alten Zeiten bei 'Doctor's Diary'."

Wie viel Spaß der gesamte Cast bei den Dreharbeiten hatte, zeigten die Darsteller auch in den sozialen Medien. Karoline Herfurth etwa veröffentlichte eine ganze Bilderreihe von den Eindrücken am Set. Auch Elyas M'Barek teilte im Dezember 2025 in einem Instagram-Beitrag ein Gruppenfoto zum Ende der Dreharbeiten und schrieb dazu: "That's a wrap! Danke an meine tollsten Kollegen und beste Crew. Wir sehen uns 2026 im Kino."

In "Das perfekte Geheimnis" beschließt eine siebenköpfige Freundesgruppe während eines gemeinsamen Abendessens, ein Spiel zu spielen: Sämtliche Anrufe, Nachrichten und Smartphone-Aktivitäten sollen offen geteilt werden. Der Abend endet im Chaos. In "Der perfekte Urlaub" findet die Freundesgruppe erneut zusammen - dieses Mal auf einem chaotischen Kurztrip in den Süden. Dabei stellen sie sich der Frage: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit oder ist ihre Freundschaft vorbei? Der Film soll im Oktober 2026 Premiere feiern.