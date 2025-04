1 Der Tod von Lady Di löst im Film "Die fabelhafte Welt der Amélie" eine Reihe von Ereignissen aus. Foto: IMAGO / Sven Simon

Der Tod von Prinzessin Diana erschütterte 1997 die Welt. Auch im französischen Kultfilm „Die fabelhafte Welt der Amélie“ spielt der tragische Unfall eine Rolle – allerdings ganz anders, als man erwarten würde.











Link kopiert



Es ist der 31. August 1997. In Paris erwacht die Stadt, die Fernseher flackern, die Nachricht verbreitet sich in Windeseile: Prinzessin Diana ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Auch Amélie Poulain erfährt an diesem Morgen vom tragischen Tod der „Prinzessin der Herzen“ – doch was danach geschieht, verändert ihr Leben für immer. Ein banaler Zufall löst eine Kette von Ereignissen aus, die das Leben der jungen Frau in völlig neue Bahnen lenkt.