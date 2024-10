Diamonds Are Forever: Shirley Bassey: Diamant-Schmuck für Rekordsumme versteigert

Ihr Bond-Titelsong "Diamonds Are Forever" klingt bis heute nach. Jetzt hat sich Dame Shirley Bassey von Teilen ihres Diamant-Schmucks getrennt. Bei einer Versteigerung erzielte sie damit eine Rekordsumme für den guten Zweck. Auch ein Geschenk von Sir Elton John an Bassey wechselte den Besitzer.

Glaubt man ihrem Welthit "Diamonds Are Forever", sind Diamanten für die Ewigkeit geschaffen. Bei einer Auktion haben mehrere Schmuckstücke aus der Sammlung von Weltstar Shirley Bassey (87) jetzt ihren Besitzer gewechselt. Mit stolzen 2,2 Millionen Euro erzielte Bassey laut BBC damit einen Rekorderlös. Besonders ein Geschenk von Sir Elton John (77) weckte das Interesse der Bieter.

Frühes Faible für Diamanten

Die Frau hat wahrlich Musik-Geschichte geschrieben. Mit insgesamt drei Titelsongs ist Shirley Bassey die einzige Künstlerin, die mehr als einen Bond-Titelsong beisteuern durfte. Für die in ärmlichen Verhältnissen in Wales aufgewachsene Bassey ging es mit den Bond-Titeln zu "Goldfinger", "Diamonds Are Forever" und "Moonraker" steil bergauf. Und schon als aufstrebende Sängerin entwickelte die Diva ein Faible für Schmuck und Diamanten. Die Aussage von "Diamonds Are Forever" komme ihren "damaligen und heutigen Gefühlen zu Diamanten sehr nahe", so die Sängerin. Auch deshalb habe sie 1971 der Interpretation des Songs zugestimmt.

Lesen Sie auch

Ring-Geschenk von Elton John versteigert

Bei der Auktion des Hauses Sotheby's in Paris kamen gleich mehrere Glitzer-Stücke aus ihrer Sammlung unter den Hammer. Unter den versteigerten Preziosen befand sich auch ein Geschenk einer anderen britischen Musik-Ikone. Sir Elton John schenkte Bassey einen Van Cleef und Arpels-Diamantring mit Brillanten. Der Ring fand für umgerechnet 48.000 Euro einen neuen Besitzer - mehr als das Dreifache des Schätzwertes. Ein Smaragd- und Diamantencollier desselben Herstellers hatte Bassey zur Erinnerung an ihren ersten Royal-Variety-Auftritt vor Queen Elizabeth II. (1926-2022) gekauft. Das Collier wurde jetzt für 174.000 Euro versteigert - mehr als das Doppelte des Schätzwertes.

Erlös für Wohltätigkeitsorganisationen

Der Gesamterlös von 2,2 Millionen Euro stellt laut Sotheby's einen neuen Rekord für Schmuck-Auktionen in Paris dar. Die stolze Summe kommt von Shirley Bassey ausgewählten Wohltätigkeitsorganisationen zugute. Die ehemalige Bond-Sängerin rettet also weiter die Welt. "Das Sammeln von Schmuck ist für mich wie das Sammeln von Erinnerungen", sagte Bassey vor der Auktion. Nach der Auktion ist der Erfahrungsschatz der bewundernswerten Künstlerin erneut um einige schöne Exemplare reicher.