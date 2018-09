Diamond Ball in New York Stars wie Paris und Nicky Hilton glitzern mit Rihanna um die Wette

Von red/dpa 14. September 2018 - 11:26 Uhr

Seit vier Jahren veranstaltet Sängerin Rihanna den „Diamond Ball“, bei dem Spenden für ihre Wohltätigkeitsorganisation gesammelt werden. Vor allem die Outfits der Stars waren auf dem Event, das Donnerstagabend in New York City statt fand, mehr als auffällig.





New York City - Donnerstagabend kamen in New York City wieder viele berühmte Promis auf dem „Diamond Ball“ zusammen, der von Rihanna veranstaltet wird. Bei dem Event, das die Sängerin nun seit vier Jahren organisiert, werden Spenden für die „Clara Lionel Foundation“ gesammelt. Die Veranstaltung kam der Clara Lionel Foundation von Rihanna zugute, die sich für Bildung und Künste international einsetzt. Die Stiftung hat Betroffene der Hurrikane „Harvey“ und „Maria“ unterstützt. Die Clara Lionel Foundation hat das Ziel, bis zum „Diamond Ball“ im nächsten Jahr 25 Millionen Dollar für einen Nothilfefonds zu sammeln.

Mehr als eine Million Dollar gesammelt

Bei der vornehmen Gala wurde mehr als eine Million Dollar gesammelt. Zu den prominenten Besuchern gehörten Trevor Noah, Paris Hilton und Tiffany Haddish.

