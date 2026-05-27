Diamantene Hochzeit: „Wir haben auf vielen Hochzeiten getanzt“ – Böblinger Paar feiert an der Küste

Werner und Helga Kramme begehen fern der Heimat ihre diamantene Hochzeit. Die Jubilare haben sich auch von einem Schicksalsschlag nicht kleinkriegen lassen.
Geheiratet haben sie in Brinkum bei Bremen und die Feier ihrer diamantenen Hochzeit verbringen sie ebenfalls im hohen Norden. Am 28. Mai 1966 und damit vor genau 60 Jahren traten Werner und Helga Kramme vor den Traualtar. Seit 1993 sind sie auf der Böblinger Diezenhalde zuhause und dort durch die Mitarbeit im Stadtteilarbeitskreis und viele andere ehrenamtliche Aktivitäten bestens bekannt.