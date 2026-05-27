Diamantene Hochzeit: „Wir haben auf vielen Hochzeiten getanzt“ – Böblinger Paar feiert an der Küste

Werner und Helga Kramme begehen fern der Heimat ihre diamantene Hochzeit. Die Jubilare haben sich auch von einem Schicksalsschlag nicht kleinkriegen lassen.

Geheiratet haben sie in Brinkum bei Bremen und die Feier ihrer diamantenen Hochzeit verbringen sie ebenfalls im hohen Norden. Am 28. Mai 1966 und damit vor genau 60 Jahren traten Werner und Helga Kramme vor den Traualtar. Seit 1993 sind sie auf der Böblinger Diezenhalde zuhause und dort durch die Mitarbeit im Stadtteilarbeitskreis und viele andere ehrenamtliche Aktivitäten bestens bekannt.

Geboren sind beide in Bremen beziehungsweise in dessen niedersächsischem Umland. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Feinmechaniker und fuhr anschließend zur See, sie wurde staatlich geprüfte Kinderpflegerin und arbeitete in einem privaten Kindergarten. Kennengelernt haben sich die Jubilare 1962 bei einem Tanzkurs, 1963 haben sie sich verlobt und drei Jahre später geheiratet.

Von der Seefahrt zur Firma IBM

Damit hängte Werner Kramme die Seefahrt an den Nagel und heuerte als Mitarbeiter im technischen Außendienst der Computerfirma IBM an. 1968 wurde die gemeinsame Tochter Elke geboren. Helga Kramme gab ihre Tätigkeit im Kindergarten auf, widmete sich zuerst der Tochter und entdeckte dann ihre Liebe zum Sport, wo sie als Übungsleiterin verschiedene Gymnastikgruppen in einem großen Bremer Sportverein leitete.

1980 brachte Werner Krammes beruflicher Wechsel nach Böblingen für die Familie einen großen Einschnitt. Bis zum Vorruhestand 1994 war er im Bereich Forschung und Entwicklung seiner Firma tätig. Erst in Aidlingen und dann auf der Böblinger Diezenhalde fanden die Krammes eine eigene Wohnung, in der sie sich mit dem Blick über die Dächer der Stadt noch heute wohlfühlen.

13 Jahre im Rollstuhl

Eine weitere ganz gravierende Veränderung brachte das Jahr 1989. Nach einer Halswirbeloperation wurde bei Helga Kramme Multiple Sklerose diagnostiziert. Die Krankheit zwang sie schließlich in den Rollstuhl. Doch ihren Lebensmut verlor die umtriebige Frau, die jetzt auf viele ungewohnte Barrieren in ihrem Alltag traf, nie. „Irgendwann laufe ich wieder“, hatte sie sich fest vorgenommen.

Auf der anderen Seite nahm sie Kontakt mit anderen Betroffenen auf und war erst Mitbegründerin der „Aidlinger Rollstuhlinitiative“ und später in Böblinger unter anderem am Einbau eines behindertengerechten Aufzugs in der sanierten Kongresshalle maßgeblich beteiligt, um zusammen mit anderen auch weiterhin an ihren so geliebten Kulturveranstaltungen teilnehmen zu können. Als die Krammes von der Existenz des Stadtteilarbeitskreises Diezenhalde erfuhren, traten sie auch diesem bei und stellten gemeinsam vielfältige Aktivitäten auf die Beine.

Als Helga Kramme um das Jahr 2003 herum aufgrund sehr guter ärztlicher Betreuung und langjähriger Physiotherapie den Rollstuhl endlich hinter sich lassen konnte, genoss das Ehepaar die wiedergewonnene Freiheit, um auf ausgedehnten Urlaubsreisen viel von der Welt kennenzulernen. Europäische Ziele wie Rumänien, Dänemark, Schottland, Frankreich oder Wien gehörten genauso dazu wie viele Besuche in den USA bei der dort mittlerweile verheirateten Tochter mit dem besonderen Highlight New York. „Wir haben auf vielen Hochzeiten getanzt“, fassen sie ihr wechselvolles Leben zusammen und genießen nun im sehr kleinen Kreis ihr besonderes Ehejubiläum an der „geliebten Nordsee“.