Was haben hiesige Politiker in Sachen Leibesertüchtigung drauf? Sportvertreter befragen bei einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl sechs Landtagskandidaten zur Sportpolitik.
Über die bevorzugten Leibesübungen, womöglich aber auch die kleinen sportlichen Defizite der hiesigen Abgeordneten sowie der Kandidaten zur kommenden Landtagswahl in gut zwei Monaten ist in der Öffentlichkeit nicht sonderlich viel bekannt. Und gar Meisterschaftsehren können die Politiker, die im beginnenden Frühling für den Wahlkreis Waiblingen ins Stuttgarter Parlament einziehen wollen, offenbar nicht vorweisen.