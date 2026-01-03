Was haben hiesige Politiker in Sachen Leibesertüchtigung drauf? Sportvertreter befragen bei einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl sechs Landtagskandidaten zur Sportpolitik.

Über die bevorzugten Leibesübungen, womöglich aber auch die kleinen sportlichen Defizite der hiesigen Abgeordneten sowie der Kandidaten zur kommenden Landtagswahl in gut zwei Monaten ist in der Öffentlichkeit nicht sonderlich viel bekannt. Und gar Meisterschaftsehren können die Politiker, die im beginnenden Frühling für den Wahlkreis Waiblingen ins Stuttgarter Parlament einziehen wollen, offenbar nicht vorweisen.

Oder sie stellen ihr Licht unter den Scheffel. Substanzielles ist jedenfalls in dieser Hinsicht auch bei der Durchforstung der diversen Homepages und anderer Quellen nicht zu erfahren. Bei Siegfried Lorek heißt es beispielsweise, er sei Mitglied des Vereins zur Förderung der deutschen Para-Leichtathletik, des Deutschen Alpenvereins und der Sportvereinigung Winnenden 1848.

Swantje Sperlings Trainingseinheiten mit ihren beiden Hunden

Swantje Sperling wiederum gibt diesen Einblick in ihre schweißtreibenden Aktivitäten: „Mit meinen beiden Hunden liebe ich es, zu trainieren und ausgiebige Touren durch die Wälder und Wiesen und Weinberge im Remstal zu unternehmen.“

Gefordert sind bei einer demnächst stattfindenden Veranstaltung allerdings auch keine Hürdensprint- oder Marathonqualitäten, keine Felgaufschwünge, Kraulzüge oder Boxhiebe, sondern eher verbale Klimmzüge und argumentative Pirouetten. Im Vorfeld der Landtagswahl in Baden-Württemberg, die am Sonntag, 8. März 2026, stattfindet, laden die Fellbacher Sportvereine zu einer Podiumsdiskussion ein. Titel: „Kandidatinnen und Kandidaten im Dialog mit dem Sport.“

Zu Gast sind die Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises Waiblingen. Sie stellen sich am Mittwoch, 7. Januar, den Fragen von Vertretern der regionalen Sportvereine.

Mit auf dem Podium dabei sind diese sechs Politikerinnen und Politiker:

Siegfried Lorek (CDU)

Julia Goll (FDP)

Roman Bondarew (Die Linke)

Swantje Sperling (Bündnis 90/Die Grünen)

Bettina Süßmilch (SPD)

Jürgen Braun (AfD)

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen zentrale Themen für den organisierten Sport: So soll es um die Sanierung von Sportstätten gehen, um die Weiterentwicklung der Sportförderung sowie um die Stärkung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Organisiert wird die Podiumsdiskussion gemeinsam vom TSV Schmiden, dem SV Fellbach, dem TV Oeffingen und dem Sportkreis Rems-Murr. Die Moderation übernimmt Reinhold Sczuka, er ist Bürgermeister in Althütte und zudem Präsident des Sportkreises Rems-Murr.

Ziel: Dialog zwischen Politik und Sport stärken

Die Podiumsdiskussion zur Sportpolitik beginnt am Mittwoch, 7. Januar 2026, um 19 Uhr im Stadio Restaurant, Nurmiweg 8, in Fellbach-Schmiden.

Die Veranstalter erläutern in ihrer Einladung: „Ziel der Veranstaltung ist es, den Dialog zwischen Politik und Sport zu stärken und einen Beitrag zur Förderung demokratischer Werte zu leisten.“