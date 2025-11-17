Diakonie Stetten in Schorndorf: Der Kunstmarkt im neuen Domizil ist auf Anhieb ein Erfolg

Beim ersten Kunstmarkt der Diakonie Stetten in den neuen Räumlichkeiten in Schorndorf ist das Interesse groß. Künftig gibt es dort sogar einen Werksverkauf.
Der Termin hat Tradition, die Location ist neu. Der Kunstmarkt der Kreativen Werkstatt der Diakonie Stetten findet jedes Jahr so rechtzeitig statt, dass Weihnachtsmärkte noch nicht geöffnet haben, die Gedanken der Menschen aber schon um das Thema Schenken kreisen. Fündig wird man auf dem Markt, wo alles handgefertigt und nichts von der Stange ist, immer.