Diakonie Stetten: Adventsmarkt mitten in einer Schlosskulisse

Rund um das Schloss in Kernen-Stetten lädt der Adventsmarkt der Diakonie am Freitag, 28. November, zu Geschenkideen, Musik und süßen Leckereien ein.
Wenn im Schlosshof von Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) der Duft von Weihnachtsgebäck auf die ersten Adventsklänge trifft, beginnt die besondere Zeit des Jahres: Am Freitag, 28. November, richtet die Diakonie Stetten von 14 bis 18 Uhr ihren 26. Adventsmarkt aus. Nach Angaben des Veranstalters beteiligen sich Schulen, Wohngruppen und Werkstätten mit handgearbeiteten Geschenkideen.