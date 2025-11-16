Diagnose wie in der Serie: Greys Anatomy-Star James Pickens Jr. macht Krebsdiagnose öffentlich

Nur Tage nachdem die Serie die Krebserkrankung seiner Figur enthüllte, spricht James Pickens Jr. erstmals über seine eigene Diagnose. Der "Grey's Anatomy"-Star wurde wegen Prostatakrebs behandelt.
Schauspieler James Pickens Jr. (71) verkörpert seit 2005 Dr. Richard Webber in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" - und sowohl er als auch seine Serienfigur erhielten eine Krebsdiagnose. Am 13. November erfuhren die Zuschauer laut "People" in der 22. Staffel von Webbers Diagnose. Nur wenige Tage später öffnete sich Pickens in einem ausführlichen Gespräch mit "Black Health Matters" über seine eigene Erkrankung.