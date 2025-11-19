Diagnose im Jahr 2014: Lars Klingbeil hat durch Krebs gelernt, was wirklich wichtig ist

Vor einem halben Jahr machte Lars Klingbeil öffentlich, dass er 2014 lebensbedrohlich an Krebs erkrankt war. Jetzt sprach der Vizekanzler erneut über die bangen Momente, durch die er gelernt habe, "was wirklich wichtig ist".
Lars Klingbeil (47) hat sich erneut über seine überstandene Krebserkrankung geöffnet. Im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" sprach er über die große Dankbarkeit, die er in seinem Leben empfindet. "Ich denke an die Situation vor elf Jahren, als bei mir Zungenkrebs festgestellt wurde. Ich war starker Raucher. Zungenkrebs ist oft tödlich. Mein Arzt sagte, wenn ich ein paar Wochen später gekommen wäre, hätte es vorbei sein können", erinnerte sich der Vizekanzler. Auch seine Stimme habe er wegen des Karzinoms verlieren können.