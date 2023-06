1 Eigentlich zählt die medizinische Versorgung in Deutschland zu den besten der Welt. Für seelische Erkrankungen gilt das nicht. Foto:picture alliance/dpa/Sina Schuldt Foto:

Bottwartal - Am schlimmsten ist diese Leere. Keine Empathie. Keine Gefühle. „Man denkt, nur noch aus einer leeren Hülle zu bestehen“, sagt Peter H. (Name von der Redaktion geändert). Der junge Mann aus dem Bottwartal schluckt, die Augen starren für einen Moment ins Leere. Dann fängt er sich wieder. Es ist einer seiner besseren Tage, an denen wir uns zu diesem Gespräch bei seiner Mutter treffen. Hier ist der 30-Jährige kürzlich wieder eingezogen, weil das Krankengeld nicht mehr ausreicht, seine laufenden Kosten zu finanzieren. Seit Dezember ist er krank geschrieben. Diagnose: Depression.