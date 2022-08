1 Die Sendungsverfolgung von DHL funktioniert im Moment nicht. Foto: Allmy / shutterstock.com

Wer bei DHL eine Sendung verfolgen will, bekommt seit gestern Abend eine Fehlermeldung oder den Hinweis „Wir erwarten Ihre Sendungsdaten in Kürze“. Einige Funktionen aus dem Bereich „Verfolgen“ stehen zurzeit nicht zur Verfügung. Sowohl in der App als auch auf der Webseite gibt es Probleme mit dem Tracking. Die Kunden können weder den aktuellen Status ihrer Sendung einsehen noch die Services wie „Ablageort wählen“ oder an „Nachbarn liefern“ nutzen. Mails zum Sendungsstatus werden jedoch weiterhin verschickt.

Wann wird die Störung behoben?

Die seit gestern andauernde Störung bei der Sendungsverfolgung konnte von DHL bislang nicht behoben werden. Laut dem Twitter-Kanal des Unternehmens arbeitet die IT-Abteilung jedoch mit Hochdruck an einer Lösung. Wer auf dem Laufenden bleiben will, erhält die neusten Updates auf dem Twitter-Account des Unternehmens.