Die Online-Frankierung der Deutschen Post DHL ist derzeit nicht erreichbar. Wer aktuell darauf zugreifen will, erhält stattdessen nur eine Wartungsmeldung: „Kurze Pause – bald sind wir wieder für Sie da! Aufgrund von Wartungsarbeiten oder einer technischen Störung ist unsere Website zur Zeit nicht erreichbar.“

Was ist der Grund für die Störung?

Ob es sich um eine geplante Wartung oder eine akute technische Störung handelt, bleibt zunächst offen. DHL versichert aber, dass man mit Hochdruck an einer Lösung arbeite. Nutzer werden um Verständnis gebeten. Ein genauer Zeitpunkt für die Wiederherstellung der Dienste wurde bislang nicht genannt. Wer derzeit ein Paket frankieren will, muss sich also gedulden oder in eine der Filialen vor Ort gehen.