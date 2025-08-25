Die 18. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ startet heute. Neben bekannten Löwen kehrt auch Frank Thelen dauerhaft zurück. Zusätzlich sorgen Gast-Löwen wie Lena Gercke und Christian Miele für frischen Wind.

Die VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ startet am 25. August 2025 in ihre 18. Staffel. Jeden Montagabend um 20.15 Uhr kämpfen fünf Investoren um die besten Deals, während Gründerinnen und Gründer ihre Geschäftsideen präsentieren. Auch in diesem Jahr setzt die Sendung auf bekannte Gesichter – ergänzt durch prominente Gast-Löwen.

Die neuen Folgen von „Die Höhle der Löwen“ sind jeweils bereits vor der TV-Ausstrahlung exklusiv auf RTL+ verfügbar.

Die Höhle der Löwen: Die Jury 2025

Die Unternehmerin und Beauty-Expertin gehört seit Beginn der Show zum Kernteam. Nach einer Pause kehrte sie 2024 zurück. Williams bringt ihre Erfahrung aus dem Direktvertrieb und dem Aufbau eigener Marken ein. Ihr Gespür für Trends im Beauty- und Lifestyle-Segment macht sie zu einer wichtigen Ansprechpartnerin für Gründerinnen und Gründer mit Konsumprodukten.

Die ehemalige CSU-Politikerin und Unternehmerin investiert seit Jahren in verschiedenste Projekte. Ihr Fokus liegt oft auf Start-ups mit sozialer oder gesellschaftlicher Relevanz. Durch ihre politische Erfahrung und ihr Netzwerk bietet sie Gründerinnen und Gründern Zugang zu Strukturen, die über den klassischen Markt hinausreichen.

Der Finanzunternehmer ist seit 2016 fester Bestandteil der Show. Maschmeyer investiert vor allem in digitale Geschäftsmodelle, FinTechs und medizinische Innovationen. Mit seiner Maschmeyer Group fördert er international Start-ups – und ist in der Show für seine direkten Fragen und hohen Ansprüche bekannt.

Dümmel gilt als „Mister Regalplatz“. Sein Spezialgebiet: Produkte, die sich im Handel schnell etablieren lassen. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Vertrieb und einem großen Netzwerk im Einzelhandel hat er schon zahlreiche Gründer zum Erfolg gebracht. Sein Motto bleibt: Alles, was in den Supermarkt passt, interessiert ihn.

Janna Ensthaler

Die Unternehmerin und Investorin steht für die junge Generation der Löwen. Sie gründete unter anderem das Unternehmen „Glossybox“ und engagiert sich heute mit ihrem „Green Generation Fund“ in nachhaltige Technologien. Ensthaler bringt den Blick für zukunftsorientierte Innovationen ein und legt Wert auf Geschäftsmodelle, die ökologisch und sozial verantwortungsvoll arbeiten.

Für eine Überraschung sorgt die Rückkehr von Frank Thelen, der 2020 seinen Ausstieg bekanntgegeben hatte. Nun ist er wieder dauerhaft dabei – mit neuer Energie, aber dem alten Ehrgeiz. Thelen steht für Tech-Investments, digitale Plattformen und Zukunftstechnologien.

Gastauftritte von Lena Gercke und Christian Miele

In Staffel 18 setzen die Macher außerdem auf prominente Gäste:

Lena Gercke , Model und Unternehmerin, verstärkt die Jury in Folge 4 (Ausstrahlung am 15. September).

, Model und Unternehmerin, verstärkt die Jury in Folge 4 (Ausstrahlung am 15. September). Christian Miele, Investor und Business-Angel, übernimmt im Staffelfinale am 20. Oktober einen Platz in der Runde.

Damit will VOX für zusätzliche Abwechslung sorgen – und den Gründern verschiedene Blickwinkel eröffnen.