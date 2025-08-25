Die 18. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ startet heute. Neben bekannten Löwen kehrt auch Frank Thelen dauerhaft zurück. Zusätzlich sorgen Gast-Löwen wie Lena Gercke und Christian Miele für frischen Wind.
Die VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ startet am 25. August 2025 in ihre 18. Staffel. Jeden Montagabend um 20.15 Uhr kämpfen fünf Investoren um die besten Deals, während Gründerinnen und Gründer ihre Geschäftsideen präsentieren. Auch in diesem Jahr setzt die Sendung auf bekannte Gesichter – ergänzt durch prominente Gast-Löwen.