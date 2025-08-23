DHB-Pokal-Auslosung: TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen mit guten Losen

TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen mit guten Losen

1 Die Kapitäne Patrick Zieker (TVB) und Ymir Gislason (Frisch Auf) können zufrieden sein. Foto: Imago

Die württembergischen Handball-Bundesligisten können mit den DHB-Pokal-Losen leben. Frisch Auf Göppingen hat ein Heimspiel, der TVB Stuttgart spielt gegen einen Drittligisten.











Seit vielen Jahren hat Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen im DHB-Pokal kein Heimspiel mehr zugelost bekommen. Das hat sich nun geändert: Ex-Nationalspieler Steffen Weinhold zog für die Mannschaft von Trainer Ben Matschke den Bundesligarivalen SC DHfK Leipzig als Zweitundengegner. Gespielt wird in der Göppinger EWS-Arena zwischen dem 30. September und dem 2. Oktober.