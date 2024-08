DHB-Pokal-Auslosung: Mal wieder Lospech für Frisch Auf Göppingen

Das Lospech der vergangenen Jahre bleibt dem Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen auch unter dem neuen Trainer Ben Matschke treu. Wie immer müssen die Grün-Weißen auswärts ran – diesmal wartet in der zweiten Runde um den DHB-Pokal (1. bis 3. Oktober) sogar eine besonders hohe Hürde: Es geht zum deutschen Vizemeister Füchse Berlin. Kleiner Mutmacher für die Göppinger: In der vergangenen Saison brachte Frisch Auf aus dem Fuchsbau ein 29:29 mit nach Hause.

Auch der TVB Stuttgart bekam ein Auswärtsspiel zugelost. Allerdings ist die Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Michael Schweikardt bei Zweitligist HSC 2000 Coburg, im Vorjahr Sechster in der Abschlusstabelle, zumindest von der Papierform her deutlich leichter zu lösen.

Bundesliga-Neuling SG BBM Bietigheim darf zu Hause antreten. Es geht für das Team von Coach Iker Romero gegen Vorjahres-Erstliga-Aufsteiger ThSV Eisenach, bei dem der Ex-Stuttgarter Silvio Heinevetter zwischen den Pfosten steht.

Der SC Magdeburg, die MT Melsungen und die SG Flensburg-Handewitt haben das Ticket für das Achtelfinale (13./14. November) bereits gelöst. Es die Belohnung für die drei besten Teams des letztjährigen Final-Four-Endturniers.

Die Bundesliga beginnt am 5. September. Frisch Auf startet am 6. September (19 Uhr/EWS-Arena) gegen den HSV Hamburg. Der TVB spielt am 8. September (15 Uhr) beim SC DHfK Leipzig, die SG BBM am gleichen Tag um 16.30 Uhr bei Mitaufsteiger 1. VfL Potsdam, der sich in der ersten DHB-Pokalrunde bereits mit einer Niederlage bei Zweitligist HC Empor Rostock aus dem Wettbewerb verabschiedet hat.

Alle Spiele der zweiten Runde

VfL Lübeck-Schwartau – TSV Hannover-Burgdorf

HBW Balingen-Weilstetten – HSG Wetzlar

Eulen Ludwigshafen – TBV Lemgo-Lippe

HC Elbflorenz Dresden – Bergischer HC

Füchse Berlin – Frisch Auf Göppingen

ASV Hamm-Westfalen – TuSEM Essen

HSC 2000 Coburg – TVB Stuttgart

HC Erlangen – VfL Gummersbach

Eintracht Hagen – Rhein-Neckar Löwen

HC Empor Rostock – HSG Nordhorn-Lingen

HSV Hamburg – THW Kiel

SG BBM Bietigheim – ThSV Eisenach

TuS N-Lübbecke SC DHfK Leipzig

DHB-Pokal

Termine

2. Runde: 1. bis 3. Oktober; Achtelfinale: 13./14. November,