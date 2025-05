DGHNDMBSR: Stefan Raab veranstaltet eigene Papstwahl in seiner Show

Am Mittwoch startet im Vatikan das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes. Dieses Großereignis lässt sich auch Stefan Raab (58) nicht entgehen und nutzt es für seine eigene Show: Ebenfalls am 7. Mai zeigt RTL (vorab bei RTL+) "#DGHNDMBSR - Papstwahl-Special".

Das Studio von Raabs Spielshow "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wird sich dafür in einen Mini-Vatikan verwandeln, heißt es in der Pressemitteilung. Versprochen werden vom "Papst der guten Laune" unter anderem "Kutten, Konklave-Stimmung und jede Menge Spaß". Auch das Publikum wird Teil der kirchlichen Inszenierung werden.

Als Gast und Musikact begrüßt der Entertainer dieses Mal Giovanni Zarrella (47). Außerdem gibt es passend zum Thema Kirche eine Straßenumfrage beim 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag.

Stefan Raabs Comeback-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" lief ab Herbst 2024 zunächst exklusiv bei RTL+, seit Februar 2025 kommt sie auch wöchentlich im Free-TV. Die Sendung kombiniert Elemente von "TV total" und "Schlag den Raab". In letzter Zeit gibt es immer wieder Specials mit Prominenten: Erst in der vergangenen Woche lief die "Tanz in den Mai"-Sonderausgabe mit den "Let's Dance"-Profitänzern Malika Dzumaev, Renata Lusin und Massimo Sinató.