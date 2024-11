DGB-Kundgebung in Waiblingen: Gewerkschafter wollen nicht mehr „die Füße stillhalten“

1 Eine eher überschaubare Gruppe hat am Dienstagabend in Waiblingen für eine neue Politik demonstriert. Foto: Gottfried Stoppel

Mit engagierten Reden haben Gewerkschaftsvertreter am Dienstagabend in Waiblingen eine Wende zu einer sozialeren Politik und Investitionen in Bildung, Wohnen und Gesundheit gefordert. Die Resonanz darauf ist indes eher überschaubar geblieben.











Link kopiert



Vincent absolviert zurzeit eine Ausbildung als Pflegefachkraft an der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf. Weil er nicht nur politisch interessiert ist, sondern auch solidarisch gesinnt, ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, sich in einer Gewerkschaft zu engagieren. Doch die, meint der 27-Jährige, sei in den vergangenen Jahren viel zu zurückhaltend gewesen – insbesondere, was Kritik an dem seiner Meinung nach immer unsozialer ausufernden kapitalistischen System angeht. Vielleicht, meint Vincent, habe man einfach „automatisch die Füße stillgehalten, weil die SPD an der Regierung beteiligt war“.