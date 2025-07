DGB-Chefin Yasmin Fahimi: Keine Angst vor Schwergewichten

1 Prominente Kurzzeit-Praktikantin: Yasmin Fahimi (Mitte) packt beim Entleeren einer 1100-Liter-Tonne zu – angeleitet von Mohammed Yilmaz (links) und Christoph Schumann (rechts). Foto: Schiermeyer

Die Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, tourt durch die betriebliche Wirklichkeit in Baden-Württemberg – wo die Krise der Industrie besonders schwer zuschlägt.











Diese Frau, so zierlich sie auch ist, hat offenbar ein Faible für schwere Fahrzeuge. Ob sie einen der Müllwagen fahren dürfte, erkundigt sich Yasmin Fahimi gleich zu Beginn ihres Besuchs bei der Abfallwirtschaft Stuttgart. Schließlich habe sie am Vortag schon einen Traktor mit 250 PS bewegen dürfen. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes trifft bei ihrer Sommertour durch die turbulente betriebliche Wirklichkeit in Baden-Württemberg auf jede Menge Schwermetall. Gestartet ist sie bei John Deere in Mannheim, dem größten Traktorenwerk Europas – enden soll die Reise am Mittwochmittag beim Rüstungsproduzenten Airbus am Bodensee.