DGB-Bundeskongress: Ob mit oder ohne Gewerkschaften – Merz will reformieren

Kanzler Friedrich Merz kommt beim Gewerkschaftsbund nicht gut an. Das war auch gar nicht seine Absicht. Er will bei den Reformen allein die Richtung vorgeben, meint unser Autor.
Ein Austausch von Nettigkeiten war beim Premierenauftritt von Kanzler Friedrich Merz (CDU) vor dem DGB-Bundeskongress nicht zu erwarten – nicht in diesen harten Zeiten. Merz ist angetreten, den Sozialstaat umzubauen. Da fürchten viele Beschäftigte um ihre Errungenschaften, und die Gewerkschaften kanalisieren den Unmut ihrer Mitglieder. Insofern prallen da unterschiedliche Interessen aufeinander.