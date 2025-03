DFL: Zusätzliches Transferfenster für Bundesliga-Clubs kommt

1 Auch die DFL will nach anderen Ligen von dem Transferfenster Gebrauch machen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Der Fußball-Kalender ändert sich. Nun reagiert die DFL und bietet den Bundesliga-Clubs ein zusätzliches Wechselfenster im Juni. Auch für den VfB ergeben sich daraus Optionen – wenn auch eher theoretischer Natur.











Die Fußball-Bundesliga folgt dem Vorbild der anderen großen internationalen Ligen und wird in diesem Sommer ein zweites Transferfenster einführen. Dies bestätigte die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf Anfrage. Demnach können etwa der FC Bayern und Borussia Dortmund in einem Zeitraum vom 1. bis 10. Juni Neuzugänge vorab registrieren, um diese für die Club-WM an den Start zu bringen. Auch für den VfB Stuttgart besteht die Möglichkeit, schon früher auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Da die Schwaben allerdings nicht für die Club-WM qualifiziert sind und Pokal und Liga schon vorher enden, ist das Transferfenster für sie wahrscheinlich weniger interessant.