18 Das Hinspiel bei Arminia Bielefeld gewann der VfB Stuttgart knapp mit 1:0. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nach der aktuellen Tabellenkonstellation hat der VfB Stuttgart in den beiden Topspielen der Rückrunde Heimrecht – gegen Arminia Bielefeld und den Hamburger SV. Nun ist klar, wann diese Spiele stattfinden.

Stuttgart - Schaut man auf die aktuelle Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga gibt es für den VfB Stuttgart zwei gute Nachrichten. Die beiden härtesten Kontrahenten im Aufstiegsrennen kommen in der Rückrunde noch in die Mercedes-Benz-Arena. Sowohl gegen Arminia Bielefeld als auch gegen den Hamburger SV hat der VfB im Frühjahr Heimrecht.

Lesen Sie hier: Unser Spieltagsblog zur Partie des VfB in Hannover

Nun ist zudem klar: Beide Partien werden Flutlichtspiele. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitag weitere Termine der Rückrunde fix terminiert. Die Topspiele des VfB finden jeweils an einem Montagabend statt. Am 9. März (20.30 Uhr) empfängt das Team Arminia Bielefeld, das Hinspiel auf der Alm hatte der VfB 1:0 gewonnen. Am 6. April (20.30 Uhr) ist der Hamburger SV zu Gast. Hier hat der VfB was gutzumachen, schließlich ging das Hinspiel in Hamburg 2:6 verloren.

Ein weiteres Montagsspiel

Zwischen diesen beiden Partien liegen die Auswärtsspiele beim SV Wehen Wiesbaden (15. März, 13.30 Uhr) und bei Holstein Kiel (21. März, 13 Uhr). Das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg findet am 22. Februar (13 Uhr) statt. Davor hat der VfB bereits ein weiteres Montagsspiel – am 17. Februar beim VfL Bochum.

Lesen Sie hier: Die Partie in Hannover – mit Risiken für den Trainer

Das neue Pflichtspieljahr beginnt für die Stuttgarter am 29. Januar (18.30 Uhr) mit der Partie gegen den 1. FC Heidenheim, es folgen die Spiele beim FC St. Pauli (1. Februar, 13 Uhr) und beim FC Erzgebirge Aue (8. Februar, 13 Uhr). Das erste Rückrundenspiel steigt bereits an diesem Samstag (13 Uhr) bei Hannover 96.