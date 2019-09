18 Es läuft: Der VfB um Nicolas Gonzalez (Mitte) hat einen guten Saisonstart hingelegt. Foto: dpa

Am Mittwoch hat die DFL die Spieltage 9 bis 15 der zweiten Fußball-Bundesliga terminiert. Die Fans des VfB Stuttgart warteten vor allem auf die Ansetzung des Derbys gegen den Karlsruher SC.

Stuttgart - Nun können sich die Fans des VfB Stuttgart auf die Spiele ihres Vereins im Herbst vorbereiten. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gab am Mittwoch die genauen Ansetzungen der Partien vom 9. bis zum 15. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga bekannt.

Die VfB-Anhänger warteten dabei vor allem auf die Terminierung des Derbys gegen den Karlsruher SC am 14. Spieltag. Das Duell wird am Sonntag, 24. November, um 13.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena ausgetragen.

Das Duell beim Aufstiegsaspiranten Hamburger SV wird am Samstag, 26. Oktober, um 13 Uhr im Volksparkstadion angepfiffen. Das Kuriose: Nur drei Tage später gibt es das gleiche Duell an gleicher Stelle. In der zweiten Runde des DFB-Pokals treffen die beiden Teams am 29. Oktober um 18.30 Uhr aufeinander.

Wie es mit den weiteren Partien aussieht, können Sie sich in unserer Bildergalerie ansehen.