DFL: Erstmals über sechs Milliarden – Ligen mit Rekordumsatz

Mehr Erlöse, mehr Tickets, weniger rote Zahlen: Die 1. und 2. Bundesliga boomen in vielerlei Hinsicht. Voller Stolz präsentiert die Deutsche Fußball Liga ihren Wirtschaftsbericht.
Die 1. und 2. Bundesliga haben in der Saison 2024/25 einen Rekordumsatz von 6,33 Milliarden Euro verbucht. Dies gab die Deutsche Fußball Liga bei ihrem Neujahrsempfang in Frankfurt/Main bekannt. „In herausfordernden Zeiten setzt der deutsche Profifußball starke Signale“, sagte Ligapräsident Hans-Joachim Watzke. „Wir können entsprechend selbstbewusst in das WM-Jahr 2026 gehen.“