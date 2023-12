DFL-Investoren-Einstieg: Wie haben die Clubs abgestimmt?

Im zweiten Versuch haben die deutschen Fußball-Profiklubs mit einer knappen Mehrheit für den Einstieg eines Investors gestimmt – trotz vehementen Protesten der Fans. Der DFL soll das in Zukunft etwa eine Milliarde Euro bescheren. Wie die Clubs votiert haben.

Vor der DFL-Abstimmung am Montag hatte es in mehreren Bundesliga-Stadien Proteste gegen einen Investoren-Einstieg gegeben – ohne Erfolg. Denn seit gestern ist klar: Der Weg für den Milliarden-Deal der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist frei. Nach monatelangem Werben erhielt die DFL-Spitze um die beiden Geschäftsführer Steffen Merkel und Marc Lenz bei der Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main das Mandat, Verhandlungen für eine strategische Partnerschaft mit einem externen Investor aufzunehmen.

Möglich ist das jetzt, weil bei der Versammlung der 36 Erst- und Zweitligisten insgesamt 24 Vereine zustimmten – was gerade so für die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit reichte. 10 Clubs stimmten mit „Nein“, zudem gab es zwei Enthaltungen. Im Mai war ein erster Vorstoß noch am Veto der Mehrheit der Vereine gescheitert. Welcher Club hat wie abgestimmt?

Lesen Sie auch

Öffentliche Zustimmung

Die Abstimmung bei der DFL-Mitgliederversammlung war geheim abgehalten worden. Allerdings gibt es einige Clubs, die bereits öffentlich ihre Zustimmung beziehungsweise Ablehnung für den Einstieg eines Investors geäußert haben. Öffentliche Zustimmung kam von folgenden Vereinen:

Bayern München

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

1. FC Heidenheim

VfL Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen

Eintracht Frankfurt

VfL Bochum

Mainz 05

Hamburger SV

SC Paderborn

SpVgg Greuther Fürth

Schalke 04

Darmstadt 98

Karlsruher SC

TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart

Auch der VfB Stuttgart, der durch den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle in Frankfurt vertreten war, änderte seine Meinung. Im Mai sah man in Stuttgart noch zu viele ungeklärte Fragen, unter anderem, nach welchen Kriterien das frisch erlöste Geld verteilt werden soll. „Seitdem sind jedoch sämtliche kritischen Punkte, die aus Sicht des VfB gegen den damaligen Vorschlag sprachen, angemessen berücksichtigt und angepasst worden“, teilte der Club am Montag mit.

Stuttgarter Fans mit Banner: Schluss mit dem Vermarktungswahn - nein zu Investoren Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Insbesondere gehe es dem VfB darum, „eine solidarisch finanzierte Wachstumsstrategie für die 1. und 2. Bundesliga einzuschlagen, die keine weitere Öffnung der wirtschaftlichen Schere zwischen den Clubs bedeutet“, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter. „Diese Möglichkeit besteht mit dem vorgelegten Antrag.“

Von Stuttgarts baden-württembergischem Nachbarn – der TSG 1899 Hoffenheim – kam ebenfalls Zustimmung. „Wir als TSG Hoffenheim bewerten das Ergebnis positiv und sehen es als wichtig an, die Bundesliga gerade mit Blick auf die Vermarktung, Internationalisierung und mediale Inhalte weiterzuentwickeln“, sagte Geschäftsführer Denni Strich in einer Clubmitteilung. „Das knappe Ergebnis zeigt aber auch, dass dabei sensibel vorgegangen werden muss.“

Wie der VfB änderte auch der Karlsruher Sport Club (KSC) seine Meinung zum Einstieg eines Investors. Ausschlaggebend dafür sei gewesen, dass „zwei Hauptkritikpunkte“ ausgeräumt worden sein. In einer Mitteilung des KSC heißt es: „Hierbei ging es zum einen darum, dass zum damaligen Zeitpunkt noch keine Entscheidung über die zukünftige Geschäftsführung der DFL getroffen wurde. Zum anderen sah die ursprüngliche Planung eine Ausschüttung von finanziellen Mitteln zur freien Verfügung, also ohne Zweckbindung an die Clubs, vor.“

Öffentliche Ablehnung

Eine öffentliche Ablehnung kam von neun Fußballclubs:

1. FC Köln

SC Freiburg

FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig

1. FC Magdeburg

Hertha BSC

1. FC Union Berlin

Union Berlins Präsident Dirk Zingler sagte in einem Statement des Vereins auf X (ehemals Twitter), man habe die eigene Position ausführlich dargelegt „und heute gegen den Antrag gestimmt“.

Zingler hatte am Sonntag in einem Schreiben an die DFL und die anderen 35 Profi-Clubs eine Verschiebung der Abstimmung über einen Investoren-Einstieg gefordert und scharfe Kritik am Verhalten anderer Clubs geübt.

Auch Lokalkonkurrent Hertha BSC votierte bei der Abstimmung mit „Nein“. Man hätte sich gewünscht, dass der Prozess ganzheitlich betrachtet werde, „von der Infrastruktur bis hin zur Nachhaltigkeit“, heißt es in einem Statement des Vereins auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Zwei Enthaltungen

Enthalten wollte sich der VfL Osnabrück. Wie die Niedersachsen Anfang Dezember mitteilten, sprachen sich der „Beirat sowie das Präsidium nach langen Beratungen und einer intensiven Abwägung beider Seiten für eine Enthaltung bei der Abstimmung aus“. Die Geschäftsführung des VfL werde dieser Empfehlung in der Versammlung folgen, hieß es.

Der FC Augsburg hat sich bereits öffentlich zu seiner Enthaltung geäußert. Dessen Geschäftsführer Michael Ströll sagte zur Abstimmung gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstag), es gehe hier um eine weitreichende, strategische Entscheidung über die nächsten 20 Jahre, die erhebliche Relevanz für den deutschen Fußball habe. Und weiter: „Aus vorgenannten Gründen haben wir uns enthalten, da wir ein klares Votum nur mit der dafür nötigen Sorgfalt und Verantwortung treffen können.“ Der Verein habe sich unter anderem wegen des Wunschs nach einer breiteren und längeren Diskussion enthalten.

Unklarheit bei Hannover 96

Unklarheit, wie abgestimmt wurde, besteht beim Zweitligisten Hannover 96: Der Mutterverein Hannover 96 hatte den Geschäftsführer der ausgelagerten KGaA, Martin Kind, nämlich zuvor angewiesen, bei der Abstimmung mit „Nein“ zu votieren. Allerdings gilt Kind als Befürworter des Investoren-Einstiegs. Auf Nachfrage der ARD Sportschau sagte er nach der Versammlung nur, das es eine geheime Wahl gewesen sei.

Noch keine öffentliche Äußerung

Öffentlich noch nicht zum Abstimmungsverhalten geäußert haben sich – Stand 12. Dezember 12 Uhr – folgende Vereine:

Hansa Rostock

SV Wehen Wiesbaden

SV Elversberg

1. FC Kaiserslautern

Holstein Kiel

Worum geht es bei dem Deal überhaupt?

Der neue Plan sieht vor, sechs bis acht Prozent der Anteile einer DFL-Tochtergesellschaft, in welche die kompletten Medienrechte ausgelagert werden, für 20 Jahre zu verkaufen. Dafür soll es zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro geben.

Im Idealfall gehen 600 Millionen an die DFL-Zentralverwaltung zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells (Digitalisierung, Streamingplattform usw.). 300 Millionen erhalten gemäß des gültigen Verteilerschlüssels die Clubs, um die zunächst entstehenden Medien-Mindereinnahmen auszugleichen. Mit den restlichen 100 Millionen soll ein Vergütungssystem geschaffen werden, das die Clubs belohnt, die zu Werbezwecken ins Ausland reisen.

Es soll vier bis sechs interessierte Geldgeber aus dem sogenannten „Private-Equity-Bereich“ geben. Es handelt sich dabei um Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die auf Beteiligungsformen spezialisiert sind. Am Dienstag tagt das DFL-Präsidium, schon im Januar werden Verhandlungen aufgenommen, eine Entscheidung soll bereits im März fallen - also noch vor dem kommenden Verkauf der nationalen Medienrechte.

Wie stehen Fans zu dem Milliardendeal?

Die Mehrheit lehnt den Einstieg eines Investors ab. So kritisierte etwa das Bündnis „Unsere Kurve“: „Geld steht über allem. Die Einzigartigkeit des deutschen Fußballs wird für ein aussichtsloses Rattenrennen mit der Premier League über Bord geworfen.“

Die meisten Fans befürchten eine intensive Einflussnahme des Investors und damit eine Wettbewerbsverzerrung. DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel versprach, mit dem Mandat „sehr verantwortungsvoll“ umzugehen. Und Marc Lenz versicherte, dass es rote Linien gebe, die nicht überschritten werden.