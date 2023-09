Sie kennen sich kaum, müssen aber liefern: Für die runderneuerte U21-Nationalmannschaft beginnt am Dienstag im Kosovo nur acht Tage nach dem ersten Treffen die Qualifikation für die EM 2025. „Es wird nicht einfach, aber wir wollen uns direkt qualifizieren“, sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo, der innerhalb kürzester Zeit ein funktionierendes Team formen musste.

Weil nur der Gruppensieger sicher das Ticket für die Endrunde in der Slowakei löst, sind Ausrutscher verboten. In Pristina (19 Uhr, ProSieben MAXX) muss Di Salvos Mannschaft beweisen, dass auch wenige Einheiten genügen, um eine Mannschaft zu werden. Frei nach dem Motto: Erst aneinander gewöhnen, dann miteinander gewinnen. Das 2:0 im Test gegen die Ukraine am Freitag in Saarbrücken war daher ein wichtiger Mutmacher.

Im Kosovo wird es allerdings ungleich schwerer. Anders als das DFB-Team ist der Gastgeber eingespielt, startete bereits im Juni in die EM-Quali und schlug Estland 2:0. Am Freitag folgte allerdings ein 0:3 in Polen. „Es wird kein einfaches Spiel. Wir wissen, um was es geht und müssen deshalb so fit wie möglich und frisch im Kopf sein“, sagt Mittelfeldspieler Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt.

Auch Di Salvo ist gewarnt. Als Co-Trainer von Stefan Kuntz war er dabei, als die deutsche U21 im März 2018 im Kosovo nicht über ein 0:0 hinauskam. „Mit denen haben wir schon unsere Erfahrung gemacht. Das wird ein sehr starker Gegner“, sagt er und warnt angesichts der weiteren Kontrahenten Israel, Polen, Bulgarien und Estland: „Wir haben eine sehr schwere Gruppe erwischt. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben und müssen von Anfang an da sein.“

Luan Simnica vor Debüt

Unterschätzen sollte das DFB-Team den Kosovo keineswegs. Gleich sechs Spieler verdienen ihr Geld in Deutschland, davon sind vier - Kapitän Valon Zumberi (Hamburger SV), Arian Llugiqi (FC Ingolstadt), Arbnor Aliu (Hansa Rostock II) und Luan Simnica (VfB Stuttgart II) - sogar in Deutschland geboren. Aliu spielte bis zur U18 gar im DFB-Trikot, entschied sich dann aber um. VfB-Talent Simnica hat aktuell einen Lauf, kommt in sechs Regionalliga-Einsätzen auf zwei Tore und eine Vorlage und steht nun vor seinem Debüt für die kosovarische U21.

Die Statistik spricht indes klar für die DFB-Elf: Zwölfmal in Folge startete Deutschland zuletzt mit einem Sieg in die EM-Quali, schoss dabei 42:6 Tore. Die letzte Auftaktniederlage gab es 1998 (0:2 in der Türkei). „Wir gehen total optimistisch in die Qualifikation“, sagt Di Salvo dann auch: „Unser Ziel ist Platz eins.“