1 Nationalspieler Maximilian Mittelstädt hier beim Testspiel gegen die Ukraine Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, Julian Nagelsmann, kann beim Abschlusstraining für die EM-Generalprobe alle seine Spieler begutachten: Wichtige Entscheidungen stehen an.











Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit allen Europameisterschaftskandidaten das Abschlusstraining für die Turnier-Generalprobe der Fußball-Nationalmannschaft bestreiten können. 28 Spieler absolvierten am Donnerstagvormittag im Teamquartier in Herzogenaurach die letzte Übungseineinheit vor der Partie am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen Griechenland in Mönchengladbach – mit dabei war auch Maximilian Mittelstädt.