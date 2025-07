Zürich - Torwart-Heldin Ann-Katrin Berger wärmte sich beim lockeren Fußball-Tennis auf - immer wieder schallte Gelächter über den Rasenplatz von Zürich-Buchlern. Bundestrainer Christian Wück kämpft indes zum Start der Vorbereitung auf den Halbfinal-Kracher gegen Spanien weiter mit Personalsorgen.

Außenverteidigerin Sarai Linder, die nach ihrer Auswechslung den Triumph von Basel am Ende mit Krücken gefeiert hatte, fehlt im K.o.-Spiel gegen die Weltmeisterinnen am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Zürich. Die Wolfsburgerin hat sich nach DFB-Angaben eine Kapsel-Band-Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen.

"Können Ausfälle kompensieren"

Nicht dabei sein wird auch Kathrin Hendrich nach ihrem Haareziehen mit Rot-Folge. "Was wir bewiesen haben, ist, dass wir Rote Karten, Ausfälle, Verletzungen kompensieren können", sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer.

Dabei war die DFB-Auswahl ohne größere Blessuren durch die Vorbereitung in Herzogenaurach gekommen. Nur für Lena Oberdorf vom FC Bayern war die EM nach ihrem Kreuzbandriss zu früh gekommen.

Auch Nüsken fehlt gegen Spanien

Mit dem Turnierausfall von Kapitänin Giulia Gwinn (Knieverletzung) gleich im ersten Spiel, der Roten Karte ihrer Vertreterin Carlotta Wamser gegen Schweden, dem Platzverweis für Hendrich und Linders frühem Aus gegen Frankreich erwischte es die DFB-Frauen dann in der Defensive doch heftig. Und nun ist auch noch Sjoeke Nüsken, die Denkerin und Lenkerin im Mittelfeld, nach ihrer zweiten Gelben Karte gegen Spanien gesperrt.

Bei der Übungseinheit zum Wochenstart absolvierten Rebecca Knaak, Giovanna Hoffmann und Franziska Kett nur Lauftraining - eine Regenerationsmaßnahme, wie es hieß.

Psycho-Pusch durch Frankreich-Spiel?

Das Viertelfinale hatte den Spielerinnen körperlich alles abverlangt. "Ich glaube, wir brauchen jetzt drei Tage Eistonne und Erholung und dann schauen wir, ob wir noch elf Spielerinnen gegen Spanien aufstellen können", hatte Wück danach gesagt. So schlimm sieht's im 23-köpfigen Kader aber doch nicht aus.

Klara Bühl verwies auf die Fitness beim Olympia-Dritten und den psychologischen Effekt des grandiosen Erfolgs. "Jeder hat gemerkt, was er imstande ist zu leisten. Ich glaube, dass wir aus dem Spiel unglaublich viel Positives mitnehmen können", sagte die Bayern-Spielerin. Zieht Deutschland ins Finale ein, will auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur Partie kommen.

Wück will "das Beste" aus der kurzen Pause bis zum Halbfinale machen: "Ich kann jetzt schon versprechen, dass wir auch den Spanierinnen einen heißen Tanz liefern werden."

DFB-Team muss nicht umziehen

Der 52-Jährige kann gegen den nächsten Favoriten immerhin auf Rückkehrerin Wamser setzen - und hat zwei Abwehrspezialistinnen, die gegen Frankreich bewiesen haben, dass sie EM-Form und Format haben: die Ex-Frankfurterin Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) und Münchens erst 20 Jahre alte Franziska Kett.

Künzer setzt auch auf die mentale Stärke der deutschen Fußballerinnen und die neu entwickelte "Defensivlust". Sie sei nicht erst seit dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Frankreich "der Überzeugung, dass kein Team gern gegen uns spielt". Es habe sich herumgesprochen, dass Deutschland ein unangenehmer Gegner sei. "Wir machen uns auf den Weg in die Köpfe der Spanierinnen, sobald wir wieder fit sind", sagte die Ex-Weltmeisterin.

Wücks Spielerinnen haben auch den Vorteil, dass es vom Teamhotel zum Letzigrund-Stadion in Zürich nur zehn Minuten mit dem Bus sind. Sie müssen also einen Tag vor dem Spiel nicht umziehen. Die Weltmeisterinnen aus Spanien sind am Genfer See und absolvierten am Montag in Lausanne ein Geheimtraining.

Am Trainingsplatz der deutschen Spielerinnen stand wiederum bereits der erste spanische Reporter mit TV-Kamera und nahm einen Begriff immer wieder in den Mund: "achtfacher Europameister".

Der Respekt ist auch aufseiten des Gegners gewachsen. Spanien stellte in der Vorrunde mit 16 Toren allerdings die stärkste Offensive und legte im Viertelfinale trotz zweier verschossener Elfmeter ein lockeres 2:0 gegen die Schweiz hin.

Tolle Erfahrungen mit Spanien bei Olympia

Das deutsche Nationalteam um Berger hat allerdings beste Erinnerungen an Spanien: Im Spiel um Bronze bei Olympia 2024 rettete die Torfrau mit einem gehaltenen Strafstoß tief in der Nachspielzeit das 1:0.

Künzer will sich auch ein Beispiel an Italien nehmen, das am Dienstag im ersten Halbfinale in Genf auf England trifft. Das Team von Trainer Andrea Soncin habe es in der Gruppenphase beim 1:3 gegen Spanien "überwiegend gut gemacht", meinte Künzer. "Von daher ist es schon so, dass man sie packen kann."