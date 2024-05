1 Florian Wirtz zählt zu den technisch begnadetsten Kickern im DFB-Team. Foto: dpa/Christian Charisius

Die ungewöhnlichen EM-Nominierungen gehen weiter: Die Berufung von Hoffnungsträger Florian Wirtz wird bei einem Konzert verkündet.











Rapperin Nina Chuba (25) hat die EM-Nominierung von Bayer Leverkusens Meisterspieler Florian Wirtz öffentlich gemacht. Die Sängerin gab am Mittwochabend bei einem Konzert in Hamburg die Berufung des 21-Jährigen in den Kader der Fußball-Nationalmannschaft bekannt.