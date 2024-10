DFB-Team in der Nations League: Nummer sechs: Auch Raum fällt aus - Gosens rückt nach

DFB-Team in der Nations League

1 Robin Gosens rückt auf David Raum nach. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin MŸller

Ter Stegen, Füllkrug, Musiala, Havertz, Koch und nun Raum: Bundestrainer Nagelsmann muss mit immer neuen Ausfällen klarkommen. Nächster Nachnominierter ist ein alter Bekannter.











Bundestrainer Julian Nagelsmann bricht für die anstehenden Nations-League-Partien nach dem nächsten Ausfall die halbe Startelf weg. Auch David Raum muss für die Gruppenspiele an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande mit einer Sprunggelenksverletzung passen.