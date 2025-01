DFB-Team in der Nations League

1 ARD und ZDF zeigen die beiden Länderspiele der DFB-Elf in der Nations League im März. Foto: dpa/Robert Michael

Die deutschen Fußballfans freuen sich auf zwei Klassiker gegen Italien. Jetzt steht auch fest, wer sie im Fernsehen überträgt.











Die beiden Nations-League-Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien werden von der ARD und von RTL übertragen. Das Erste zeigt am 20. März das Viertelfinal-Hinspiel (20.45 Uhr) in Mailand. Drei Tage später läuft das Rückspiel in Dortmund beim Kölner Privatsender.