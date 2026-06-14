DFB-Team bei der Fußball-WM: Sechs Torschützen zum Start nach Maß - das DFB-Team wackelt nur kurz

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem 7:1 gegen Curacao ins WM-Turnier und blickt nun zuversichtlich auf die zweite Partie gegen die Elfenbeinküste.
2018? Zum Start in die WM 0:1 gegen Mexiko verloren. 2022? Gab es zum WM-Auftakt ein 1:2 gegen Japan. Und weil das zwei Pleiten mit bösen sportlichen Folgen waren - das deutsche Team schied jeweils schon nach der Vorrunde aus -, war klar, was am Sonntagmittag (Ortszeit) in Houston vor allem vorherrschte im deutschen Fußballlager: Erleichterung. Trotz einer kleinen Schwächephase hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann die Aufgabe gegen die Außenseiter aus Curacao zum Start der WM 2026 souverän gelöst. 7:1 hieß es am Ende.